Paul George souffre d’une hyperextension du genou gauche

Paul Georges a quitté le Sixers match préparatoire contre Atlanta lundi avec une hyperextension du genou gauche, selon l’équipe.

George, la plus grosse acquisition d’agent libre de l’intersaison, a subi une blessure sans contact au cours de la première mi-temps. La blessure met en péril la disponibilité de George pour le début de la saison régulière. Philadelphie débutera à domicile contre le Minnesota le 23 octobre et disputera trois autres matchs de saison régulière au cours du mois.

George a été signé avec les Clippers pour un contrat maximum de quatre ans en tant que principale cible de Philadelphie. George a participé à 74 matchs de saison régulière la saison dernière, le plus grand nombre qu’il ait joué depuis la saison 2018/19 avec Oklahoma City. Il a récolté en moyenne 22,6 points, 5,2 rebonds et 3,5 passes décisives. Il a également disputé les six matchs éliminatoires contre Dallas.

Entraîneur Nick Infirmière semblait quelque peu optimiste quant à la blessure de George après le match, Gina Mizell du Philadelphia Inquirer tweets.

« J’essaie certainement de le faire travailler sur des choses, et il veut aussi travailler sur des choses. Cela ne lui donne donc aucune chance de faire ça. L’infirmière a parlé de George qui s’acclimatait à ses nouveaux coéquipiers. « J’espère que tout ira bien, donc il sera de retour avec nous tout de suite. »

George a dit à Mizell qu’il n’était « pas trop préoccupé » par son genou (Lien Twitter).

Superstar des Sixers Joël Embiid a déjà été exclu pour le reste de la pré-saison en raison de la gestion du genou gauche.