Paul George rebondit pour aider à sauver la saison des Clippers lors du match 5 contre les Suns

PHOENIX – Peu de temps avant que l’effort de retour ne devienne officiel, l’équipe d’entraîneurs des Los Angeles Clippers a dopé Paul George.

Les Clippers étaient à quelques minutes de cimenter une victoire de 116-102 contre les Phoenix Suns lors du cinquième match de la finale de la Conférence de l’Ouest lundi, et les implications allaient au-delà de la fermeture de l’avance des Suns à 3-2 et de forcer un match 6 à Los Angeles le Mercredi. George a terminé avec un sommet en carrière de 41 points en séries éliminatoires tout en tirant 15 sur 20 sur le terrain, 3 sur 6 sur 3 points et 8 sur 8 sur la ligne des lancers francs avec 13 rebonds et six passes décisives en 41 minutes.

Ainsi, l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue et ses assistants ont embrassé George avec des daps et des mots encourageants.

« Beaucoup de MF et bip ceci et bip cela, » songea George.

Par conséquent, Lue a respectueusement refusé de partager son message à George, vraisemblablement pour garder ces conversations privées. Pourtant, Lue a quelque peu tendu la main, répondant aux critiques que George a formulées tout au long de la saison pour les luttes en séries éliminatoires de la saison dernière et les hoquets occasionnels au cours de cette course éliminatoire en montagnes russes.

« Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c’est tellement amplifié quand il ne joue pas bien ou qu’il a un mauvais match », a déclaré Lue. «Beaucoup de gens jouent mal. Je suis juste content qu’il soit revenu et qu’il ait joué un bon match.

George l’a certainement fait.

George est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir au moins 40 points sur au moins 75 % de tirs, 13 rebonds et six passes décisives dans un match éliminatoire, selon le Bureau des sports d’Elias. Il s’est cimenté dans le livre des records des Clippers en tant que quatrième joueur de l’histoire de la franchise à avoir une performance de 40 points en séries éliminatoires. Et George n’est qu’à 12 jours d’une performance de 37 points contre les Utah Jazz lors du cinquième match des demi-finales de la Conférence Ouest, soit deux points de moins que son précédent record en carrière en séries éliminatoires.

BUCKS-HAWKS :Khris Middleton a été le meilleur joueur sur le terrain lors du match 3 de la finale de la Conférence Est

AVIS:Les chances des Hawks de provoquer un autre bouleversement pourraient être réduites par une blessure par hasard à Trae Young

CALENDRIER DES éliminatoires NBA :Matchs des conférences Est et Ouest, résultats, horaires des matchs et informations télévisées

Pourtant, George a toujours exprimé le scepticisme et la critique pour son jeu depuis ses difficultés lors des séries éliminatoires de l’année dernière. L’examen s’est à nouveau intensifié après la défaite du match 4 des Clippers contre Phoenix. Ensuite, George n’a tiré que 5 sur 20 sur le terrain et 1 sur 9 à 3 points. Il a également raté un lancer franc crucial alors que les Clippers tiraient de l’arrière 81-78 avec 6,3 secondes. La télédiffusion a surpris le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, secouant la tête et montrant un regard déçu après le raté de George. Dans le match 2, George a également raté une paire de lancers francs avant que les Suns ne remportent le match avec le lob entrant de Deandre Ayton.

« Je ne sais pas où ce trolling [expletive] d’où Internet contrôle le récit de ces joueurs », a déclaré le centre des Clippers DeMarcus Cousins. «Ça devient fou, mec. C’est l’un des joueurs les plus spéciaux à avoir jamais lacé ses chaussures. Donne à ce mec ses fleurs, mec. Je ne comprends pas la calomnie. Cela devient assez idiot maintenant. Respectez ces joueurs, mec. Respectez ces grands.

Les cousins ​​pourraient exagérer. George a reçu des critiques parce qu’il a sous-performé dans la bulle NBA. Ses difficultés aux lancers francs dans les matchs 2 et 4 ont joué un rôle dans les défaites des Clippers. Pourtant, George a observé « c’est la vérité honnête » et « c’est un fait » qu’il a fait plus d’examen pour son jeu pauvre que d’autres.

« Je ne peux pas m’inquiéter pour ça », a déclaré George. «Cela vient avec le travail, je suppose. Mais c’est ce que c’est. J’essaie toujours d’aller dominer, que je tire bien ou pas bien. J’essaie toujours de dominer, juste tout le match en général.

Alors George l’a fait. Une fois de plus, George a aidé les Clippers dans un match éliminatoire à enjeux élevés. Une fois de plus, George a aidé les Clippers à absorber l’absence de Kawhi Leonard tout en soignant une blessure au genou droit pour le septième match consécutif. Et encore une fois, George a aidé les Clippers à s’adapter à une nouvelle maladie, notamment le centre Ivica Zubac qui a été mis à l’écart en raison d’une blessure au genou droit.

Les Clippers ont également crédité Reggie Jackson (23 points), Marcus Morris Sr. (22) et Cousins ​​(15) pour assurer des avances prometteuses au début du premier quart (18-5 avec 7:28 à jouer), à la mi-temps (59-52) , après le troisième quart-temps (91-78) et par le buzzer final. Mais l’essentiel de l’attention s’est concentré sur George, compte tenu de sa stature et de l’attention que les Soleils lui ont accordée.

« C’est ce que font les grands joueurs », a déclaré Lue. « Vous rebondissez toujours. Si vous avez un jeu difficile, vous jouez toujours bien.

Dans le cas de George, il a fait preuve d’une résilience remarquable pour deux raisons.

Premièrement, il a ignoré des performances lentes et a montré une forte capacité à l’oublier rapidement. Bien que certains fans puissent confondre la réaction de George à l’apathie, il a fait preuve d’un sang-froid remarquable en pensant tactiquement plutôt qu’émotionnellement.

Deuxièmement, George a consacré beaucoup de temps à maximiser sa santé pour assurer la gestion d’une lourde charge de travail. Normalement, George est arrivé aux interviews d’après-match environ 90 minutes après le match afin qu’il puisse recevoir un traitement et s’asseoir à la fois dans un bain froid et un bain à remous. George a parlé environ 15 minutes après la fin du match 5. Mais il prévoyait de suivre la même routine par la suite « pour s’assurer que mon corps est aussi proche que possible de 100 avant le prochain match ».

Pas étonnant que George ait considéré que sa santé jouait un « grand facteur » pour expliquer pourquoi il a mieux joué dans le match 5 que dans le match 4.

« Ce soir, mes jambes étaient sous moi », a déclaré George. « Je me sentais fort physiquement.

Cela n’a pas toujours été le cas. George a subi une horrible blessure à la jambe droite avec l’équipe des États-Unis qui lui a fait manquer les Championnats du monde FIBA ​​2014 et tous les huit derniers matchs de la saison NBA 2014-15 avec les Indiana Pacers. Il y a deux étés, George a subi une intervention chirurgicale hors saison aux deux épaules, ce qui lui a fait manquer 24 matchs lors de sa première saison avec les Clippers l’an dernier.

« J’ai définitivement perdu certaines choses même avec les chirurgies de l’épaule », a déclaré George. « Cela fait partie de ce jeu. Tu dois le prendre. Tu dois rouler avec. Être capable de s’adapter et de le garder en mouvement. Il est difficile de traverser ces blessures, de se réadapter et de trouver un moyen de redevenir soi-même. Ce qui est bien, c’est qu’on apprend à la volée et qu’on s’adapte. »

Par conséquent, George a déclaré qu’il se sentait plus à l’aise de « laisser le jeu venir à moi » au lieu d’essayer de dominer le jeu. Ainsi, malgré un mauvais départ au premier quart (trois points au tir 1 sur 3, deux revirements), George s’est rattrapé au deuxième quart (huit points au tir 4 sur 5), au troisième quart (20 points sur un tir 7 sur 8) et le quatrième quart (10 points sur un tir 3 sur 4).

« Je suis heureux qu’il ait l’occasion de diriger une équipe, a déclaré Morris Sr.. « Nous voulons Kawhi. Nous aimons tous Kawhi. Mais je suis heureux pour Paul en tant que joueur où il est capable de diriger une équipe et de montrer à tout le monde ce qu’il a, car il y a toujours beaucoup de discussions sur la façon dont il joue et ce qu’il fait. Mais personne ne regarde vraiment le travail quotidien qu’il fait, le genre de coéquipier qu’il est et le genre de joueur qu’il est.

Les Clippers le font, cependant. Ainsi, lorsque George a aidé les Clippers à sauver à nouveau leurs séries éliminatoires, les Clippers l’ont embrassé par la suite.

« Nous n’avons pas à le pomper. Nous savons ce que Paul apporte chaque soir », a déclaré Cousins. « Nous ne nous laissons pas prendre par ces récits stupides qui sont poussés par Internet. Nous savons ce que Paul apporte chaque soir. Il va jouer aux deux extrémités du terrain. Il va faire le bon jeu. Il est incontrôlable.

Suivez l’écrivain USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram. Inscrivez-vous aux différentes offres d’abonnement de USA TODAY.