Paul Gascoigne vu trembler lors d’une interview avec Channel 4 alors que les fans disent que cela n’aurait pas dû être diffusé

Les fans ont critiqué Channel 4 pour avoir diffusé une interview de Paul Gascoigne avant le match de qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2024 lundi soir.

La légende des Trois était présente à Old Trafford qui a vu l’Angleterre battre la Macédoine du Nord 7-0.

2 Gazza a été interviewé sur Channel 4 Crédit : Canal 4

La diffusion du match était Channel 4, qui a réussi à obtenir une interview de Gascoigne à Old Trafford avant le match.

Mais l’ancienne star de Tottenham et Newcastle n’avait pas l’air bien et tremblait continuellement tout au long.

Cela a suscité des critiques de la part des téléspectateurs, qui ne pouvaient pas croire que l’interview était autorisée à sortir.

Un fan a écrit: « Pauvre Paul Gascoigne, il apparaît vraiment malade à la télévision en direct et les gens le critiquent.

« Il a une maladie qui s’appelle l’alcoolisme les gars ! C’est comme n’importe quel autre alors mettez-vous à pied ! CH4 a fait une erreur là-bas. »

Un autre a posté: « Pourquoi diable Channel 4 met-il Paul Gascoigne en tant qu’expert?

« Il peut à peine se tenir debout. Personne ne veut le voir de cette façon… Pour ma part, je veux me souvenir de lui comme du génie du football qu’il était. »

2 Gazza a été vu trembler dans son interview Crédit : canal 4

Un troisième a écrit: « C’est déchirant de voir Paul Gascoigne dans cet état. Un héros d’enfance qui se boit à mort. »

Un autre a déclaré: « Je crains qu’il ne soit probablement plus avec nous beaucoup plus longtemps. »

« C’est le pire que je l’ai vu malheureusement », a posté un cinquième.

Et ce fan a dit : « Je t’admire en tant que grand journaliste de football Kelly, c’est pourquoi tu aurais dû refuser de faire cette interview.

« C4 a exploité une légende anglaise vulnérable pour regarder des chiffres ! »

Gascoigne est réputé pour ses brillantes capacités de footballeur, mais a lutté contre l’alcoolisme tout au long de sa vie.

Malgré ses problèmes, on se souvient toujours de lui comme l’un des plus grands footballeurs anglais de tous les temps, salué pour des moments spéciaux, notamment son but étonnant contre l’Écosse à l’Euro 96.

Il a fréquemment tenté de se réadapter, mais cela n’a jamais fourni qu’un soulagement temporaire.