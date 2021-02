Paul Gascoigne «  s’inscrit pour la version italienne de I’m a Celebrity  »

L’ancien milieu de terrain de Tottenham et de l’Angleterre, Paul Gascoigne, aurait signé pour la version italienne de « Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! ».

L’homme de 53 ans aurait subi un certain nombre de tests mentaux et physiques avant de rejoindre les concurrents d’Isola de Famosi – l’île des célèbres.

Gascoigne a passé trois saisons avec le club de Rome Lazio entre 1992 et 1995 et a brillé lorsque les Three Lions ont terminé quatrièmes de la Coupe du monde 1990 en Italie.

Il est sur le point de s’associer avec ses collègues participants au Honduras, en Amérique centrale, le tournage devant commencer le 11 mars et se poursuivre pendant deux mois.

C’est selon Le soleil , qui ajoute la participation de Gascoigne à Isola de Famosi a été saluée par Mediaset – la société de télévision appartenant à l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi.

Une source a déclaré au journal: « Obtenir Gascoigne a été un travail difficile mais cela en vaudra la peine.

« C’est un tel personnage. Il est la plus grande star de la série. Il a passé tous ses tests alors qu’il était isolé en Italie.

« Aucun problème n’a été découvert, il s’envolera donc pour le Honduras avec les autres le week-end prochain.