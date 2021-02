Paul Gascoigne s’inscrit pour la version italienne de I’m A Celebrity

PAUL Gascoigne s’est inscrit pour la version italienne de I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici!

Le héros anglais de 53 ans – qui a joué pour la Lazio de Rome dans les années 1990 – a subi de nombreux tests mentaux et physiques.

Geordie Gazza a une histoire d’abus de boissons et de drogues et les médecins et les psychologues voulaient être sûrs de pouvoir survivre à la série télévisée.

Le spectacle italien s’appelle Isola de Famosi – île des célèbres. Il sera tourné au Honduras, en Amérique centrale, à partir du 11 mars et durera deux mois.

L’ancien milieu de terrain de Newcastle et Tottenham Hotspur a mis la plume sur papier vendredi.

Sa signature est un coup d’État pour Mediaset – une société de télévision appartenant à l’ancien Premier ministre italien controversé Silvio Berlusconi.

Une source a déclaré: «Obtenir Gascoigne a été un travail difficile, mais cela en vaudra la peine.

«C’est un tel personnage. Il est la plus grande star de la série. Il a passé tous ses tests en isolement en Italie. Aucun problème n’a été découvert, il s’envolera donc pour le Honduras avec les autres le week-end prochain.

«Le fait que la communication puisse être un problème ajoutera à la réalité d’être bloqué sur une île déserte. »

Les concurrents seront mis en quarantaine au Honduras pendant deux semaines avant le début du spectacle.

On pense que les autorités britanniques ont laissé Gazza participer car c’est lié au travail et il ne se rend pas dans les pays de la liste rouge.

I’m A Celeb Australia horror alors que le candidat est mordu par un serpent dans un procès pénible

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL [email protected]