PAUL Gascoigne restera dans la version italienne de I’m A Celebrity malgré son transport d’urgence à l’hôpital avec une luxation de l’épaule lors d’un essai alimentaire.

Les producteurs de télévision sont en pourparlers avec Gazza, 53 ans, et les assureurs depuis l’incident de jeudi dernier et il a insisté sur le fait qu’il était suffisamment en forme pour continuer.

L’ancienne star des Spurs et de Newcastle a été blessée alors qu’il participait à un essai pour gagner une assiette de spaghettis avec des boulettes de viande et transporté par avion à l’hôpital par hélicoptère.

Apparaissant via un lien vidéo depuis une chambre d’hôtel portant une bandoulière, Gazza a fait des bisous au public et a déclaré: «Je vais bien.

« L’épaule est tellement mais j’espère revenir. »

Plus tôt, le co-animateur de l’émission, Massimiliano Rosolino, a déclaré: « Paul va bien, il va très bien.

«Il porte une attelle à l’épaule et je suis allé le voir.

« Je lui ai demandé s’il voulait revenir et il a hoché la tête, donc oui il veut revenir mais nous ne savons pas quand. »

Gazza a eu un impact énorme sur l’émission – appelée Isola dei Famosi (île des célèbres) et a conquis les téléspectateurs avec ses farces et son pidgin italien.

Pendant l’émission de lundi soir, un montage de lui a été joué et les autres concurrents lui ont tous envoyé leurs meilleurs vœux et ont décrit à quel point il leur manquait et attendaient avec impatience son retour.

Gazza a été transporté par avion depuis l’île hondurienne de Cayos Cochinos et emmené dans un hôpital de l’île voisine de Roatan où il est resté ces cinq derniers jours.

Une source télévisée a déclaré: «Paul souffrait beaucoup après l’accident et il y avait une réelle crainte qu’il se soit gravement blessé, mais il est entre de bonnes mains et a bien répondu au traitement.

« Il ne sera pas dans l’émission pendant les prochains jours et se reposera à la place et nous espérons le revoir plus tard dans la semaine, mais il sera probablement exclu de l’un des essais pendant quelques semaines.

«Il ne pourra pas non plus dormir sur les lits de camp que les autres utilisent et il faudra peut-être revoir son régime alimentaire s’il doit prendre des analgésiques pour son épaule à son retour.

« Les téléspectateurs l’aiment, nous allons donc faire de notre mieux pour le garder dans la série. »

Le Sun a révélé le mois dernier que Gazza avait passé une série de tests mentaux et physiques difficiles pour rejoindre l’émission qui dure huit semaines et voit des concurrents vivre avec une ration quotidienne de 50 g de riz, de noix de coco et de tout ce qu’ils peuvent trouver ou gagner lors des essais.

La blessure de Gazza est la récurrence d’une ancienne luxation qu’il a subie en octobre dernier lorsqu’il a été agressé à son domicile de Bournemouth par un chauffeur de taxi dans le cadre d’un différend sur un tarif.

Il s’est ensuite blessé à la même épaule plus tôt cette année après avoir été renversé de son vélo à un croisement.

Son manager Katie Davies a déclaré au Sun: « Il se repose mais nous espérons qu’il reviendra à l’émission plus tard cette semaine – les règles signifient qu’il n’est pas autorisé à parler à sa famille ou à son manager afin que nous obtenions des informations de seconde main, mais il semble comme s’il n’était pas aussi gravement blessé qu’on le pensait. «

Plus tard dans un clip mis en ligne avec la superbe animatrice italienne Ilary Blasi, Gazza, a plaisanté dans son pidgin italien: « Salut Hilary, fais-moi une faveur sinon je vais venir à Rome et sortir avec ton mari dans les discothèques et obtenir beaucoup de femmes. «

Ce à quoi elle a répondu rapidement comme un éclair: « Paul, les discothèques sont toutes fermées et vous avez tous les deux un âge combiné de 300 ans, rendez-moi service. »

