Paul Gascoigne rejeté du Royaume-Uni Je suis une célébrité après avoir échoué au test psychologique

Paul Gascoigne a révélé avoir échoué à une évaluation psychologique de la version britannique de I’m A Celeb en 2009.

La légende du football rejoint maintenant la version italienne du spectacle et s’isole actuellement dans un hôtel de Milan avant de se rendre à Hondouras pour participer au spectacle de deux mois sur une île déserte.

Gascoigne a expliqué qu’au cours du processus d’entrevue pour la version britannique de l’émission, il avait été invité à rencontrer un psychiatre.

Il a déclaré au Sun: « J’ai fait des interviews pour I’m A Celebrity au Royaume-Uni mais ils m’ont pré-jugé. Ils voulaient me signer pour l’émission, mais quand il s’agissait de parler au psychiatre, ils ont vraiment p *** ed moi.

« Je n’étais pas content de ça. Et les questions qu’elle m’a posées étaient ridicules. »







(Image: Adam Gerrard / Daily Mirror)



Et il a continué: « Elle me demandait si je savais où j’étais, et j’ai dit Londres, et » où, que voyez-vous « . Je ne suis pas confronté à des questions stupides comme ça. »

Ses commentaires sont intervenus alors que l’homme de 53 ans a admis qu’il buvait à nouveau, après sa longue bataille contre l’alcoolisme.

Gazza insiste sur le fait qu’il est maintenant capable de contrôler ce qu’il a, révélant qu’il peut se limiter à «quelques verres de vin ou quelques verres de bière».







(Image: ITV)



L’as de l’Angleterre a fait face à des difficultés bien documentées avec la bouteille dans le passé, y compris un certain nombre de séjours en cure de désintoxication.

Gazza sera dans l’émission de télé-réalité italienne pendant dix semaines et a déclaré qu’il espérait que le sort l’aiderait à arrêter de fumer.

La star a une grande base de fans en Italie grâce à la fois à son temps à jouer pour la Lazio et à ses performances mémorables pendant Italia ’90.

Gascoigne a passé trois saisons avec le club de Rome Lazio entre 1992 et 1995 et a brillé lorsque les Three Lions ont terminé quatrième de la Coupe du monde 1990 en Italie.