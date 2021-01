L’historien de la télévision David Olusoga a remercié l’ancien footballeur et camarade de classe anglais Paul Gascoigne pour son aide lorsqu’il a été victime d’abus racistes dans son enfance.

Né dans le pays d’origine de son père Nigeria, Olusoga a déménagé au domicile de sa mère à Gateshead, à Tyne et Wear, quand il était un jeune garçon.

Sa famille a été prise pour cible par le Front national, qui les a soumis à des abus horribles et, lors d’un incident terrifiant, les a chassés de chez eux après avoir brisé les fenêtres avec des briques au milieu de la nuit.

Image:

L’historien de la télévision Olusoga présente A House Through Time



Olusoga a également été victime d’intimidation à l’école et dit qu’il se souvient Gascoigne l’aider.

Lors d’une apparition sur Desert Island Discs, il a déclaré: « Ma sœur aînée, Yinka, avait trois ans d’avance sur moi et dans sa classe était Paul Gascoigne. J’ai un souvenir de Paul, un souvenir fort.

«Ce qui est de m’être allongé sur le dos après avoir été poussé et frappé dans la cour de récréation et ce gamin aux cheveux clairs et aux yeux bleus très brillants s’est penché, il était à côté de ma sœur et il m’a donné sa main et il m’a tiré vers le haut.

« Il devait avoir peut-être neuf ans, je devais avoir peut-être six ou sept ans, quelque chose comme ça. C’était l’un des enfants les plus durs, vous ne serez pas surpris d’apprendre. Ce n’était pas vraiment dans son intérêt de regarder après ce couple d’enfants noirs. Et j’en suis très reconnaissant. «

Dans une interview l’année dernière, Gazza, 53 ans, a déclaré qu’il se souvenait avoir aidé son jeune camarade de classe à sortir.

« Je n’étais que jeune mais je m’en souviens », a-t-il déclaré au Mirror. « Je détestais les intimidateurs et je n’aimais pas ce qui se passait. »

Olusoga, qui présente la série documentaire de la BBC A House Through Time, a déclaré à la présentatrice Lauren Laverne que le racisme n’était « que le bourdonnement de fond de la vie » quand il grandissait.

L’un de ses professeurs avait une tasse de café portant un slogan du Front national et un autre l’a attaqué lors d’un voyage scolaire, a-t-il déclaré.

Parlant de la nuit où sa maison familiale a été attaquée, Olusoga a déclaré que les messages racistes étaient attachés à des briques avant d’être brisés à travers les fenêtres.

« Je pense que cela en dit long sur la puissance de l’idée de race », a-t-il déclaré. «Parce que ces gars n’étaient probablement pas beaucoup plus âgés que moi et mes frères et sœurs.

«Ils sont allés dans les mêmes magasins et dans les mêmes cinémas, ils ont soutenu la même équipe de football. Et ils ont décidé que la bonne chose à faire était de se lever au milieu de la nuit et de jeter des briques à travers les vitres des chambres dans lesquelles les enfants dormaient. »

Olusoga, qui vit à Bristol, a également parlé lors de l’émission de son soutien à manifestants qui ont renversé la statue du marchand d’esclaves du 17e siècle Edward Colston dans la ville.

« C’était toujours quelque chose qui m’a dérangé à propos de Bristol et je pense que Bristol est un meilleur endroit sans cela », a-t-il déclaré.