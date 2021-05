Paul Gascoigne intensifie son offre pour l’apparence de I’m A Celebrity et jure de passer «  tous les tests nécessaires  »

PAUL GASCOIGNE a intensifié sa candidature pour apparaître sur la version britannique de I’m A Celebrity.

La légende du football a récemment confirmé au Sun qu’il cherchait une place dans l’émission ITV.

Paul Gascoigne se bat en forme et prêt à faire le Britannique I'm A Celebrity

Maintenant, nous pouvons révéler comment le joueur de 53 ans, qui a récemment joué dans une version italienne du programme, a dit à ses amis qu’il était prêt à passer tous les tests nécessaires pour prouver qu’il avait battu ses démons.

Gazza a déjà failli jouer dans le programme, hébergé par Ant et Dec, pour échouer aux tests stricts que les producteurs insistent pour que les concurrents subissent avant de s’inscrire.

Maintenant, nous pouvons révéler que l’ex-Angleterre, l’as de Tottenham et Everton, a juré de faire «tout ce qu’il faut» pour participer.

Une source a déclaré: «Paul est dans la meilleure forme dans laquelle il est depuis de très nombreuses années et le fait d’être sur la version italienne de la série a joué un rôle important dans cela.

«Il sait qu’il devra prouver aux producteurs qu’il est dans le bon état d’esprit pour participer à une émission aussi prestigieuse.

«Mais il est prêt et disposé à le faire – il n’y a pas de tâche dans la série dont il a peur et il se jetterait dans la série à 100% et ferait un excellent compagnon de camp.

Les patrons d’ITV ont probablement été impressionnés par son passage à l’émission italienne L’Isola dei Famosi.

Dans celui-ci, la légende du foot a sauté d’un hélicoptère, a rompu un combat et a montré ses pas de danse.





Gazza serait certainement une grande attraction pour les producteurs. L’ancienne star de l’Angleterre, des Spurs et des Rangers reste l’un des joueurs les plus populaires de sa génération.

«J’ai fait cinq semaines sur une île italienne, donc je peux faire trois semaines avec Ant et Dec dans la jungle», a-t-il déclaré. «J’adorerais faire la version britannique.»