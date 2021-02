Paul Gascoigne dit qu’il peut maintenant contrôler sa consommation d’alcool alors qu’il retourne à l’alcool

Paul Gascoigne a insisté sur le fait qu’il sera «toujours alcoolique».

Mais Gazza dit qu’il est maintenant capable de contrôler combien il a, révélant qu’il peut se limiter à «quelques verres de vin ou quelques verres de bière».

L’as de l’Angleterre a fait face à des difficultés bien documentées avec la bouteille dans le passé, y compris un certain nombre de séjours en cure de désintoxication.

Et maintenant, il boit à nouveau – mais dit qu’il ne le fait que quand il le veut.

«Je serai toujours un alcoolique», a-t-il dit au Sun, «mais maintenant je peux prendre quelques verres de vin, et j’ai quelques bières.

« Pas tous les jours, mais quand je veux. »







(Image: Adam Gerrard / Daily Mirror)



Gazza a ajouté: « Je ne bois jamais quand … eh bien, dis-le de cette façon – si je veux un verre, je prendrai un verre. Si je n’en veux pas, je le laisserai, ce qui n’est pas la bonne chose, mais je suis comme ça depuis des lustres. «

Mais il a juré de ne pas avoir d’esprit, remarquant: « Je suis au top pour le moment. Je profite de la vie. »

Gazza avait précédemment révélé quand il était hors de l’alcool qu’il se dirigeait vers le salon de tatouage pour freiner toute envie de se rendre au pub.

(Image: southcoastinktattoo / Instagram)



Il a déclaré au Daily Star: « Je me fais des tatouages ​​parce que je les aime et je n’ai rien d’autre à faire.

« » Si je ne vais pas chez les tatoueurs, j’irai au pub et je bois. Pour être honnête, je préfère aller chez mon tatoueur. «

Pendant ce temps, Paul a été aligné pour la version italienne de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!

Il s’isole actuellement dans un hôtel de Milan avant de se rendre sur les lieux du spectacle au Honduras.

« Celui-ci italien dure dix semaines », a-t-il dit, « Vous mangez du riz et j’espère qu’il me laissera un bronzage parfait et j’arrêterai de fumer.







(Image: MediaUse.co.uk)



« Je suis en train de réviser mon italien pour le moment. Je peux comprendre plus que je ne peux parler, mais je vais bien. »

Gazza est devenu un nom connu en Italie au cours de son passage de trois ans à la Lazio dans les années 90.

Il a poursuivi: « J’ai rencontré certains des candidats. Je ne sais pas qui ils sont et beaucoup de jeunes filles ne me connaissaient pas vraiment non plus.

« Mais un gars qui était un fan de la Lazio s’est mis à genoux devant moi et a commencé à prier. C’était un peu embarrassant. »

