PAUL Gascoigne a été contraint de quitter l’Italien I’m A Celeb – et s’est immédiatement mis à la recherche de biscuits.

L’ancienne star du foot d’Angleterre a été filmée dans sa robe de chambre rampant dans la réception de son hôtel, quelques heures seulement après que sa blessure à l’épaule l’ait forcé à quitter l’émission de télé-réalité.

Gazza, 53 ans, a déclaré à propos de sa chasse de minuit au cours de laquelle il a été vu ramasser des choses et les mettre dans sa poche: «C’étaient des biscuits, je meurs de faim. Tu dois manger. »

Le mois dernier, il s’est disloqué l’épaule deux semaines après le début du spectacle alors qu’il participait à un défi pour gagner une assiette de spaghettis et de boulettes de viande.

Les médecins ont réussi à le remettre en place et il a été retiré des autres essais et a dû porter un appareil orthopédique.

Mais Gazza a subi deux autres luxations et on lui a dit qu’il avait besoin d’une aide médicale immédiate.

En tenant son épaule, il a déclaré en italien: «Ça fait encore mal et maintenant je me suis aussi blessé aux tendons.

«Les médecins disent que je devrais subir une opération le plus tôt possible. C’est douloureux mais je me console avec beaucoup de glace.

«J’ai passé un bon moment et je suis triste d’y aller – mais j’espère vous voir tous bientôt en Italie.»

La nature humoristique de Gazza a fait de lui un succès auprès des téléspectateurs

Malchanceux Gazza a dû se retirer de l'Italien I'm A Celeb en raison d'une blessure à l'épaule





L’animatrice Ilary Blasi lui a dit: «C’est vraiment dommage, vous nous avez tous fait rire avec votre humour et votre joie de vivre.»

La sortie de l’ancien joueur des Spurs et de Newcastle, après 38 jours sur l’île hondurienne de Cayos Cochinos, l’a suivi et a suscité des milliers de plaintes.

Gazza a frotté une photo de son compatriote Fariba Tehrani sur ses fesses après l’avoir accusé à tort d’aller aux toilettes près de leur camping.

Une blague a vu Gazza réussir à contrarier l'un des autres candidats