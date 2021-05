Paul Gascoigne a trompé la mort lorsque la porte de l’hélicoptère I’m A Celeb s’est ouverte et ne portait pas de ceinture de sécurité

La nuit dernière, PAUL Gascoigne a révélé qu’il avait trompé la mort lorsqu’une porte d’hélicoptère s’est ouverte – et qu’il ne portait pas de ceinture de sécurité.

L’ancienne star de Newcastle, Spurs, Lazio et Angleterre, 53 ans, était renvoyée d’une visite à l’hôpital sur une île pour la version italienne de I’m A Celebrity.

6 L’as anglais Paul Gascoigne a révélé comment il avait trompé la mort lorsque la porte d’un hélicoptère s’est ouverte Crédit: Dan Charity / The Sun

6 L’ancien as du foot ne portait pas de ceinture de sécurité sur l’hélico de la version italienne de I’m A Celebrity

Il a dit: «J’ai peur de voler dans le meilleur des cas et je dis toujours une petite prière avant de décoller. Mais je discutais avec le pilote pendant que nous décollions, donc j’ai dû oublier ma ceinture de sécurité.

«Nous sommes au-dessus de la mer quand il tire vers la droite et que la porte s’ouvre et que je me dirige vers elle.

«Je n’ai jamais été aussi effrayé. Ma carrière et ma famille ont flashé devant mes yeux – mais j’ai réussi à tenir bon et à fermer la porte.

«J’ai raconté au pilote ce qui s’était passé et nous avons juste échangé des regards comme pour dire: ‘Putain de merde, c’était proche’.

«Je pensais que si je tombais dans la mer, je pourrais survivre à la chute, mais j’avais peur qu’il y ait des requins.

«Je pouvais voir les gros titres. Un gros type qui était bon au football tombe d’un hélicoptère et est mangé par un requin.

Gazza venait de passer cinq jours à être soigné après s’être disloqué l’épaule tout en participant à un défi de spaghettis et boulettes de viande. Il a passé 38 jours sur l’île hondurienne de Cayos Cochinos et est maintenant en quarantaine à Milan.

Il estime qu’il est en meilleure santé depuis des années après avoir perdu une pierre et demie dans la série. Et il a dû passer une série de tests physiques et mentaux difficiles avant d’être expulsé de son domicile à Bournemouth.

Il a dit: «J’ai eu mes batailles avec l’alcool, mais maintenant je peux le contrôler.

«J’ai eu le blip occasionnel et j’ai un verre de vin ou de bière mais c’est tout – je sais quand m’arrêter. La seule chose à laquelle je suis accro maintenant, c’est de rester en forme et de prendre du café!

«J’avais au moins 15 tasses par jour mais aucune sur l’île. Maintenant, je suis dehors, j’essaie de garder ça bas et j’avale beaucoup de chocolat à la place. J’ai une cigarette bizarre, mais je n’en fume que la moitié et je l’éteigne.

6 Il a déclaré: « Ma carrière et ma famille ont flashé devant mes yeux, mais j’ai réussi à tenir et à fermer la porte » Crédits: Splash

6 Il a ajouté: « Je pensais que si je tombais dans la mer, je survivrais peut-être à la chute, mais j’avais peur qu’il y ait des requins » Crédits: Frezza La Fata

6 Gazza venait de passer cinq jours à être soigné après s’être disloqué l’épaule en participant à un défi Crédit: Dan Charity / The Sun

6 Il dit qu’il est en meilleure santé depuis des années après avoir perdu une pierre et demie dans la série Crédits: Getty – Contributeur

Se souvenant de sa blessure à l’épaule, il a déclaré: «J’ai réussi à la réintégrer comme cela s’est produit à plusieurs reprises, mais les médecins ont dit que je devais aller à l’hôpital.

«Nous avons donc sauté dans l’hélicoptère et avons décollé.

«Je me souviens avoir regardé les camarades de camp tous en train de ranger des spaghettis et des boulettes de viande et avoir pensé: ‘Vous les salopes, j’ai aidé à gagner ça. J’ai faim et je ne vais rien avoir. »

Malgré la chirurgie, la blessure l’a finalement forcé à arrêter.

Il a déclaré: «J’étais en grande forme, donc c’est vraiment dégoûtant.»