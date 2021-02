Paul Gascoigne a révélé qu’il avait donné des coups de poing et de tête sur le cadavre de son père comme moyen de se venger.

John Gascoigne est décédé d’un cancer en 2018 et l’ancienne star anglaise n’a pas bien réagi à son décès.

« Quand il n’y avait que lui et moi dans le lit d’hôpital et qu’il est décédé, j’ai f ****** a sauté sur le lit et lui ai donné des coups de poing », a déclaré le jeune homme de 53 ans au podcast James English via The Sun.

«Je lui ai donné un coup de tête et un coup de poing et j’ai récupéré mon propre dos depuis que j’étais plus jeune. Puis je me suis allongé là et je l’ai serré dans mes bras pendant 45 minutes.

Gascoigne admet que lui et son père étaient proches et qu’il aimait le faire faire le tour du monde pour qu’il puisse le regarder jouer.

Sa carrière de joueur l’a vu jouer en Angleterre, en Écosse et en Italie alors qu’il parcourait le monde pour jouer pour les Three Lions.

«J’adorais l’emmener partout dans le monde avec moi quand je jouais», a-t-il déclaré.

«Pour le moment, je vais bien, mais j’y penserai, les bons moments que j’ai passés – j’ai probablement eu plus de bons moments que de mauvais moments.