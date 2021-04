PAUL Gascoigne entre dans l’histoire avec la version italienne de I’m A Celebrity – en prenant un bain de soleil.

Gazza, 53 ans, a enlevé son équipement dans une chaleur de 30 ° C – puis a été réduit aux larmes après avoir entendu les fouilles de ses concurrents.

Les téléspectateurs ont été avertis: «Maintenant, pour la toute première fois, nous avons des images exclusives du premier concurrent à prendre un bain de soleil nu. Donc, si des enfants sont encore debout, il vaut mieux les envoyer au lit. »

Il a été vu nu avec ses fesses pixélisées sur l’île des Caraïbes où le spectacle est tourné.

L’ex-star des Spurs et de Newcastle a expliqué plus tard à l’hôte d’Ilary Blasi en italien: «C’est la première fois depuis des semaines que je vois du soleil – et j’ai brûlé ma chatte.

Le public du studio a ri mais Gazza a été bientôt en larmes en voyant des images d’autres personnes gémissant à son sujet.

L’un d’eux a dit: «Il reste assis là et ne fait rien – la seule chose pour laquelle il est bon est de savoir quand la nourriture est prête parce que c’est la seule fois où il se lève.»

Gazza s’est luxé une épaule plus tôt ce mois-ci et a été banni des procès.

Il a dit: «Ça fait mal quand j’entends des gens dire des choses comme ça, d’autant plus qu’à notre arrivée, nous étions tous amis et maintenant les gens sont contre les autres.»

Mais il a ajouté: «J’avais 30 000 personnes en colère chaque week-end qui me disaient:« Tu es grosse salope ».

«Alors vous pensez que deux ou trois personnes qui se plaignent de moi derrière mon dos vont me faire du mal? Non, je vais juste rire.