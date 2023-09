Paul Foreman de Coronation Street prend une décision dévastatrice après la mort de Shelly

Paul Foreman de CORONATION Street a fait un choix dévastateur après la mort choc de son amie Shelly.

L’ancien constructeur – qui est interprété par l’acteur Peter Ash dans le feuilleton ITV – souffre d’une maladie du motoneurone et n’a plus que peu de temps à vivre.

ITV

Paul Foreman de Coronation Street a décidé d’opter pour l’aide médicale à mourir[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, il a découvert que son amie Shelly, qui souffrait également de la maladie, en était décédée.

Il est tombé en panne dans les jardins de Victoria Street et a été retrouvé par Todd Grimshaw où il a révélé qu’il avait pris la décision de mettre fin à ses jours.

« Je savais que c’était prévu, mais c’est quand même un choc énorme », a-t-il déclaré à Todd après s’être repris.

« Mais mon esprit est concentré, je vais vous le dire. Je suis vraiment chanceux, tu sais. Être avec Billy et avoir cette dernière chance d’aimer.

« Mais peu importe comment je vois les choses, mes jours sont comptés. »

Il a ajouté : « MND a pris tellement de choses à Shelly. Elle n’a même pas pu mourir selon ses propres conditions.

« C’est pourquoi je veux prendre le contrôle. Je veux décider exactement comment et quand j’y vais.

«Nous avons vécu cela», a déclaré Todd.

« Je pensais que tu avais décidé de laisser tomber. L’aide médicale à mourir n’est pas la seule option. Il existe d’autres soutiens médicaux pour vous aider à vivre.

«J’ai menti», répondit Paul.

« C’est ce que je veux, sans aucun doute dans mon esprit. Vous devez promettre de ne le dire à personne. Promesse. »

Les téléspectateurs ont le cœur absolument brisé par Paul et sa décision.

L’un d’eux a écrit : « Je pense que Paul demandera à Todd de l’aider à mourir à la fin de son mariage le mois prochain. Absolument dévastateur »

Un deuxième a déclaré : « Paul a du mal avec Todd… mais dis-lui non non non !!! »

Un autre a ajouté à côté d’un emoji au cœur brisé : « Cette scène finale avec Todd et Paul… »