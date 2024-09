Paul Finebaum réagit à la performance impressionnante de Hank Brown lors de son premier match en tant que QB titulaire d’Auburn

Quart-arrière de première année en chemise rouge Hank Brown a excellé lors de son premier départ en carrière au cours du week-end pour Auburn. Après une performance dominante et efficace lors de la victoire 45-19 des Tigers contre New Mexico au stade Jordan-Hare.

Beaucoup ont critiqué les Tigers après leur défaite surprise de la semaine 2 contre Cal à la maison, y compris l’analyste de football universitaire Paul Finebaum. Mais après l’entraîneur-chef Hugh FreezeLe changement de quart-arrière de Finebaum semble avoir porté ses fruits ce week-end, Finebaum a changé de position.

« Voyez, maintenant je vais défendre Hugh Freeze », a déclaré Finebaum sur McElroy et Cubelic le matin« Maintenant, nous savons pourquoi Hugh Freeze n’a pas utilisé le portail, il savait qu’il avait un excellent remplaçant, n’est-ce pas ? J’étais donc vraiment content de cela, je pensais qu’il jouait avec un sang-froid incroyable. J’aimerais pouvoir dire la même chose du reste de l’équipe. »

Brown a complété 68 % de ses passes pour 235 yards et quatre passes de touchdown sans aucune interception lors de son premier départ en carrière universitaire. Il a ainsi montré des traits de caractère que Finebaum souhaite voir se propager au reste de l’équipe d’Auburn pour le bien des Tigers.

« Ils semblent encore indisciplinés par moments », a ajouté Finebaum. « Je suis un peu inquiet pour la ligne défensive, je suis inquiet pour beaucoup de choses. Mais ce qui m’inquiète le moins, c’est le quarterback et c’est le plus important. »

Bien que Brown ait fait bonne figure samedi, il a également affronté une équipe de Mountain West sans victoire qui ne sera pas à la hauteur des adversaires de la SEC au programme d’Auburn. Une performance qui devrait s’accompagner d’attentes modérées pour le freshman en chemise rouge, mais qui ne le sera probablement pas.

« Nous devrions, mais nous ne le ferons pas. Parce que je pense que les fans d’Auburn voulaient simplement désespérément s’accrocher à quelque chose et c’est vraiment la nature du fandom. Et je comprends certainement, je vous connais assez bien, je connais assez bien Cole », a déclaré Finebaum à McElroy et Cubelic. « Vous analysez ce que vous savez, ce que vous savez avant le match, la plupart d’entre nous ne sommes que réactionnaires. Alors bonne chance pour essayer de calmer tout le monde en ce moment, les fans d’Auburn se sentent bien et je suis tout à fait pour. »

Brown fera face à son premier véritable test ce samedi lorsque Auburn accueillera le Les Razorbacks de l’ArkansasUn match qui débutera à 15h30 HE et qui servira de signe avant-coureur de ce que Brown et les Tigers pourraient représenter dans la SEC cette saison.