Le Dr Farmer, qui a travaillé dans le domaine pendant des décennies, a aidé à fonder Partners in Health, une organisation à but non lucratif basée à Boston qui se concentre sur l’amélioration des soins de santé dans les communautés pauvres en ressources, en 1987. En parcourant le monde, il a accumulé des distinctions: Le Dr Farmer a été boursier MacArthur en 1993 et ​​a reçu la Médaille du bien-être public 2018 de la National Academy of Sciences. Il est président du département de santé mondiale et de médecine sociale de la Harvard Medical School depuis 2009.

«Dr. L’appel des agriculteurs à améliorer les systèmes de santé publique n’est pas seulement une question de science, mais aussi de politique, d’économie et d’éthique », a déclaré Amy Gutmann, jurée du concours et présidente de l’Université de Pennsylvanie, dans un communiqué de presse. «Dans cette crise, comme celles qui l’ont précédée, nos connaissances dépassent de loin notre volonté de mettre en œuvre des solutions efficaces.

«Il a remodelé notre compréhension non seulement de ce que signifie être malade ou en bonne santé, mais aussi de ce que signifie traiter la santé comme un droit de l’homme et des obligations éthiques et politiques qui en découlent», a déclaré Kwame Anthony Appiah, le président de la comité des prix et professeur à l’Université de New York qui rédige la chronique Ethicist du New York Times.

Tout au long de sa carrière, le Dr Farmer a aidé à fournir des traitements contre Ebola, la tuberculose, le VIH et le SIDA dans des «déserts cliniques» comme Haïti, le Rwanda et le Pérou. Il a également écrit 12 livres – le plus récemment «Fevers, Feuds, and Diamonds», dans lesquels il disséquait les inégalités structurelles qui ont aggravé la propagation d’Ebola et la manière dont l’épidémie de 2014 n’était pas inévitable. Il a également fait l’objet du documentaire de 2017 «Bending the Arc».

«En tant que penseur et acteur, le Dr Paul Farmer a lié l’articulation philosophique des droits de l’homme à la recherche pratique de la santé», a déclaré Nicolas Berggruen, président de l’institut.