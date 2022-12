Paul Farbrace annoncé comme entraîneur-chef de Sussex | Nouvelles du cricket

L’ancien entraîneur adjoint de l’Angleterre, Paul Farbrace, a été annoncé comme nouvel entraîneur-chef de Sussex.

Farbrace rejoint Sussex après trois ans en tant que directeur sportif du Warwickshire, supervisant leur succès dans le championnat du comté en 2021.

Il a été entraîneur adjoint de Trevor Bayliss avec l’équipe masculine d’Angleterre de 2015 à 2019, leur partenariat étant crédité de la mise en œuvre d’une nouvelle approche positive du cricket d’une journée en Angleterre, aboutissant à la victoire de la Coupe du monde de cricket 2019 à Lord’s.

Avant de travailler avec l’Angleterre, Farbrace a travaillé comme entraîneur-chef du Sri Lanka et a aidé à remporter la victoire à la Coupe du monde ICC T20 2014.

“Je suis ravi de rejoindre Sussex et j’ai vraiment hâte d’aider tout le monde au club à réaliser ses ambitions”, a déclaré Farbrace.

“C’est un club fantastique qui a produit de nombreux joueurs fantastiques pour le Sussex et l’Angleterre.

“Je suis vraiment impatient d’avoir l’opportunité de travailler avec les joueurs et les entraîneurs pour faire avancer les performances de l’équipe.

“Nous devrions être très concentrés sur le développement de nos propres joueurs, ainsi que sur le développement de joueurs pour jouer pour l’Angleterre à tous les niveaux, mais aussi pour gagner des trophées pour les membres et le club.”

Le PDG de Sussex, Rob Andrew, a déclaré: “Nous sommes tous ravis que Paul ait accepté de rejoindre le club.

“Son expérience polyvalente est exactement ce que nous recherchions lorsque nous avons pris la décision de revenir à un entraîneur-chef dans tous les formats et je suis convaincu qu’il permettra à notre équipe de réaliser son plein potentiel.

“Il partage les ambitions du club de produire nos propres joueurs, de développer des joueurs pour l’Angleterre et de remporter des trophées pour le Sussex.

“Nous avons quelques années très excitantes devant nous alors que nous voyons les jeunes joueurs talentueux se développer davantage sous les couleurs de Sussex.”

Durham nomme Ryan Campbell comme entraîneur-chef | Mickey Arthur prolonge son séjour dans le Derbyshire

Ailleurs, Durham a annoncé la nomination de l’Australien Ryan Campbell comme nouvel entraîneur-chef.

Le joueur de 50 ans, qui a passé quatre ans à la tête de l’équipe nationale masculine des Pays-Bas, a conclu un contrat de trois ans avec le comté.

En prenant le rôle, Campbell a déclaré: “Je suis extrêmement honoré d’être nommé entraîneur-chef de Durham et j’ai hâte de commencer.

“Je travaillerai avec certains des meilleurs joueurs de cricket d’Angleterre ainsi qu’avec une jeune équipe pleine de talent et j’espère apporter au club un style de cricket offensif et sans peur.”

Campbell remplacera James Franklin, qui a quitté la division 2 du championnat du comté à la fin de la saison dernière.

Le chef du cricket du Derbyshire, Mickey Arthur, a quant à lui signé une prolongation de trois ans de son contrat.

La nomination du Sud-Africain très expérimenté, qui a entraîné son pays sur la scène internationale ainsi que l’Australie, le Pakistan et le Sri Lanka, a été considérée comme un coup majeur et il s’est maintenant engagé sur le long terme.

Le joueur de 53 ans, qui travaille actuellement avec Galle dans la Lanka Premier League, a déclaré: “J’ai toujours dit que le Derbyshire est un comté qui me tient à cœur depuis que j’ai travaillé avec Eddie Barlow et Fred Swarbrook, et mon première saison avec le club n’a fait que faire grandir ce sentiment.

“Les supporters m’ont fait sentir instantanément le bienvenu, nous avons une équipe pleine de potentiel et j’ai hâte de la développer et de défier l’argenterie au sommet du cricket du comté.”