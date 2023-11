Paul et Rubio se disputent avec les responsables de Biden sur le soutien à l’Ukraine

Les sénateurs républicains Rand Paul (Ky.) et Marco Rubio (Floride) se sont affrontés avec des responsables de l’administration Biden lors d’une audience de la commission sénatoriale des relations étrangères mercredi matin sur le financement d’urgence pour l’Ukraine.

Les deux sénateurs républicains étaient les seuls membres du panel à s’opposer ouvertement au soutien à la demande de crédits supplémentaires de 105 milliards de dollars du président Biden, qui contient 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine dans le cadre de sa guerre contre les forces d’invasion russes.

Les réticences en faveur d’une aide supplémentaire à l’Ukraine n’ont cessé de croître du côté du Parti Républicain à la Chambre et ont commencé à se propager au Sénat, malgré le soutien constant du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) aux mesures en faveur de Kiev.

Dès le début de l’audience de mercredi, Paul a critiqué l’aide proposée lors d’un échange avec James O’Brien, du Département d’État, secrétaire adjoint du Bureau des affaires européennes et eurasiennes. Paul a demandé si le Département d’État envisageait de changer de cap dans la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

« Vous pouvez avoir toute cette bonne volonté et essayer de résoudre les problèmes du monde, mais vous ignorez la pourriture et la ruine que vous créez dans votre propre pays », a déclaré Paul. “Que fait le Département d’État pour rechercher une bretelle de sortie ?”

O’Brien a fait valoir que le supplément serait bénéfique pour l’économie américaine grâce à des investissements dans le secteur manufacturier national, et qu’en soutenant l’Ukraine, les États-Unis économisaient en réalité sur leurs futures dépenses de défense.

“Si nous ne soutenons pas l’Ukraine maintenant, nous dépenserons beaucoup plus en défense à l’avenir”, a déclaré O’Brien. « Une grande partie de l’argent supplémentaire sera réinvestie aux États-Unis, loin de la pourriture et de la ruine. Nous renforçons les fondations de notre secteur énergétique.»

Paul est intervenu et a fait valoir que le programme d’aide était un cadeau pour l’industrie de la défense.

« Votre argument est donc que la guerre et le financement de la guerre dans le monde entier sont bons pour notre industrie d’armement », a déclaré Paul. « En réalité, c’est une justification de la guerre. Pour moi, c’est en quelque sorte répréhensible.

O’Brien a assuré au sénateur qu’il ne faisait pas valoir que la guerre est « bonne », mais que dans ce cas-ci, « la guerre est nécessaire ».

Rubio a concentré ses critiques sur la frontière américaine et a déclaré que le financement devrait y être concentré.

Le sénateur de Floride a raconté les conversations qu’il a eues avec différentes personnes qui lui demandaient pourquoi l’Ukraine est importante alors que « nous avons 5 à 6 000 personnes qui traversent notre frontière chaque jour », que les États-Unis ont une dette de 33 000 milliards de dollars et que les États-Unis doivent aider Israël dans ses efforts. guerre contre le Hamas.

“Nous devons encore renforcer notre armée car le véritable risque, c’est la Chine”, a déclaré Rubio. « Pourquoi l’Ukraine est-elle importante dans ce contexte ? J’entends cela constamment.

« Nous ne pouvons pas permettre que les frontières soient modifiées unilatéralement et nous devons être aux côtés de nos alliés », a déclaré Rubio. «Je ne diminue aucune de ces choses. Mais ces arguments sont trop vagues, ils ont du sens ici, mais je vous le dis juste, ils sont trop vagues. Et je pense que l’idée selon laquelle nous devons faire tout ce qu’il faut ou aussi longtemps que cela prend est également erronée. »

Erin McKee, administratrice du développement à l’Agence américaine pour le développement international, a répondu en répétant le même argument qu’elle avait présenté à son père lorsqu’il lui avait demandé : « Pourquoi devrions-nous soutenir l’Ukraine ?

« Si nous faiblissons dans notre soutien [to Ukraine], la Russie gagnera », a déclaré McKee. « Et ils ne s’arrêteront pas à l’Ukraine. Nous avons pu apporter notre soutien par une aide économique, une aide humanitaire et une assistance en matière de sécurité sans avoir nos propres soldats sur le terrain. Et nous voulons faire tout notre possible pour éviter que cela ne se produise. »

Les autres sénateurs présents à l’audience semblaient disposés à soutenir l’aide à l’Ukraine.

La sénatrice Jeanne Shaheen (DN.H.) a déclaré qu’elle pensait que les États-Unis « doivent continuer à soutenir cet effort parce que c’est non seulement l’intérêt de l’Ukraine, de l’OTAN et de l’Europe, mais aussi celui de notre propre sécurité nationale ».

Son collègue sénateur démocrate Cory Booker (NJ) a déclaré que les États-Unis doivent se manifester maintenant car ne pas agir pourrait avoir des « coûts catastrophiques ».

“Si nous ne nous levons pas pour répondre à ce moment aux États-Unis d’Amérique, de la Chine à l’Iran, les gens observeront la détermination de cette nation à protéger un allié démocratique”, a déclaré Booker.

“Un échec en ce moment pourrait avoir des conséquences catastrophiques non seulement pour les ambitions territoriales continues de la Russie, qu’elle a clairement exposées et exposées, mais aussi pour la Chine et l’Iran.”