Paul DeLisle de Smash Mouth embrasse enfin l’héritage

Les années commencent vraiment à venir et elles n’arrêtent pas de venir – mardi marque le 20e anniversaire de la sortie de « Shrek » dans les salles de cinéma aux États-Unis.

Bien que les rumeurs aient persisté au fil des années selon lesquelles Smash Mouth, le groupe derrière le tube « All Star » de 1999, est mécontent d’être associé au film, le co-fondateur et bassiste Paul DeLisle dit à USA TODAY qu’il est « très fier » d’en faire partie de «Shrek».

Le film d’animation révolutionnaire sur l’ogre titulaire (Mike Myers) qui part en quête avec un âne (Eddie Murphy) pour sauver la princesse Fiona (Cameron Diaz) est sorti pour la première fois dans les salles américaines le 18 mai 2001. Vingt ans plus tard, beaucoup de la franchise Les morceaux triés sur le volet, y compris « Hallelujah » de Leonard Cohen et « Changes » de David Bowie, sont connus des fans sous le nom de « chansons de Shrek ».

« C’est comme ça qu’on nous identifie: les enfants sont comme, » regardez, c’est les gars « Shrek », « dit DeLisle à propos du groupe, formé à l’origine en 1994. » Nous sommes le groupe « Shrek ». Qu’est-ce que tu vas faire? Vous ne pouvez pas le combattre. Je l’embrasse. Vous devez être un bon sport à ce sujet. »

Au départ, le producteur de Smash Mouth, Eric Valentine, a approché les musiciens pour voir s’ils allaient monter une reprise de « I’m a Believer » des Monkees. DeLisle se souvient qu’ils « ont rapidement mis au point un traitement … et l’ont juste enregistré sur place ». Ce n’est que plus tard que « All Star », un ajout de dernière minute à leur deuxième album studio, « Astro Lounge » de 1999, et déjà un succès à lui seul, a été ajouté au mix de la bande originale.

Il se souvient avoir été « très content » de leur enregistrement de « I’m a Believer » mais « ne pas en avoir entendu parler pendant un moment ».

« La façon dont les gens ont expliqué (le film) … ça semblait potentiellement terrible », dit-il. « Puis Eddie Murphy est venu pour enregistrer, et je me suis dit » OK, c’est un gros problème « . Et puis un an plus tard, c’est le plus grand film de l’histoire de l’univers. »

En effet, « Shrek » est devenu un énorme phénomène. Librement basé sur le livre d’images de 1990 de William Steig, le premier film a rapporté plus de 484,4 millions de dollars dans le monde au box-office et a engendré trois suites, un spin-off «Le Chat Botté» et une comédie musicale nominée aux Tony. Culturellement, il a subverti le genre des contes de fées, laissant la place à un nouveau type d’exploration dans la réinvention traditionnelle du folklore. Il a également lancé un million de mèmes bizarres.

Alors que « I’m a Believer » était une fin mémorable pour le film, c’est « All Star » qui reste le moment musical le plus discuté aujourd’hui. La chanson était déjà un succès (elle est devenue un Billboard n ° 1 à l’été 1999), mais « Shrek » a solidifié son héritage.

Avant que Smash Mouth ne regarde le film pour la première fois, le groupe ne savait pas à quel point leurs chansons étaient essentielles à l’histoire: « All Star » sert d’introduction au public à Shrek – un héros de conte de fées animé contrairement à tout ce que la plupart avaient vu auparavant – comme l’ogre vert plante le décor dans son marais. À la fin du film, « I’m a Believer » donne à chaque personnage le bonheur pour toujours après qu’il ait cherché.

« Je pensais que l’amour n’était vrai que dans les contes de fées / Destiné à quelqu’un d’autre mais pas à moi … Mais ensuite j’ai vu son visage / Maintenant je suis un croyant, » Smash Mouth chante alors que Shrek et Fiona partent au coucher du soleil lors de leur lune de miel dans un oignon transformé en calèche à la Cendrillon.

Mais qu’est-ce qui a poussé les réalisateurs de « Shrek » Andrew Adamson et Vicky Jenson à penser qu’une chanson d’un groupe de rock alternatif serait parfaite pour leur film d’ogre de dessin animé?

« Je ne sais pas pourquoi. C’est une chanson très positive avec des paroles très encourageantes, vous savez? Et cela peut sembler étrange, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec notre genre de chant qui ressemble vaguement à Shrek », plaisante DeLisle, faisant référence au chanteur Steve Harwell. « Il est un peu Shrek-ish lui-même et depuis lors, je ne pense pas que nous ayons joué un spectacle dans 20 ans où il n’y a pas quelqu’un dans le public habillé comme Shrek ou avec un signe Shrek ou quelque chose comme ça. »

Au départ, l’ancien guitariste et auteur-compositeur de Smash Mouth Greg Camp, qui a écrit « All Star », était « hésitant » à propos de la chanson utilisée pour le film, dit DeLisle, mais a fini par revenir.

« Je pense qu’il a changé d’avis maintenant », ajoute DeLisle. «À l’époque, je pense qu’il a peut-être senti que nous perdions peut-être une certaine (crédibilité de la rue) ou quelque chose comme ça, mais je ne l’ai jamais vu de cette façon. Je n’ai jamais eu de problème avec ça. Et je ne pense pas que cela ait duré trop longtemps , car une fois que tout le monde a vu le film, il était difficile de dire que nous avions fait le bon choix. »

Au fil des ans, la discographie de Smash Mouth a atterri dans un certain nombre de projets de culture pop, dont « The Simpsons », « What’s New, Scooby-Doo? » et «Roswell». Mais DeLisle dit que « Shrek » était « spécial ». Il recommencerait « en un clin d’œil ».

«C’est une institution américaine tellement merveilleuse qui ne cesse de se régénérer», dit-il. « C’est une chose merveilleuse à laquelle être attaché, et (je suis) très fier d’en faire partie. »