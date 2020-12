PHOENIX: Chris Paul est un peu mal à l’aise avec l’idée de venir aux Phoenix Suns en tant que joueur vétéran avisé qui peut transmettre ses connaissances à la prochaine génération de stars.

Bien sûr, il sait qu’il est dans la trentaine et que le temps ne ralentit pas. Oui, il est prêt à faire équipe avec Devin Booker, qui vient d’avoir 24 ans et est l’un des meilleurs jeunes buteurs du jeu. Et bien sûr, après 15 ans, 1020 matchs en saison régulière et 109 matchs en séries éliminatoires, il a progressivement appris une chose ou deux.

Mais juste parce qu’il a un doctorat. dans le basket-ball de la NBA, cela ne veut pas dire qu’il vient dans le désert pour devenir professeur.

Je ne suis certainement pas James Naismith, dit Paul en riant. C’est amusant pour moi. Tout d’abord, je ne viens pas ici juste pour enseigner à tout le monde. Je suis coéquipier de (Booker). Nous sommes ici pour cerceau, nous sommes ici pour concourir et c’est ainsi que j’aborde cela.

Paul, 35 ans, a montré qu’il pouvait encore jouer à un haut niveau à Oklahoma City la saison dernière, remportant sa 10e équipe All-Star avec une moyenne de 17,6 points et 6,7 passes par match. Hell est entouré de Booker, qui a fait son premier match des étoiles la saison dernière, et de Deandre Ayton, un talentueux joueur de 7 pieds qui était n ° 1 en design en 2018.

Maintenant, ils feront équipe avec Paul, qui sait qu’il a la réputation d’être un coéquipier exigeant. Il a déclaré que son style de leadership avait évolué au fil des ans, mais qu’il était toujours aussi déterminé à gagner.

Je ne dis pas que c’est toujours bon, je ne dis pas que c’est pour tout le monde, dit Paul. Mais je ne vous demanderai jamais de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même.

Les Suns n’ont pas atteint les séries éliminatoires depuis 2010, mais ils se lancent dans une saison encourageante. Ils ont terminé 34-39 après avoir tourné 8-0 dans la bulle de redémarrage de la NBA en Floride et ont raté de peu une place en séries éliminatoires.

Le directeur général James Jones pensait toujours que les Suns avaient besoin d’un autre joueur vedette pour poursuivre leur ascension et a fait l’un des plus grands mouvements de la saison morte lorsqu’il a acquis Paul et Abdel Nader du Thunder lors de l’acquisition de Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr. Ty Jerome et Jalen Lecque. à Oklahoma City.

Rubio et Oubre étaient deux gros morceaux dans l’ascension des Suns la saison dernière, et l’entraîneur Monty Williams les a félicités tous les deux, mais a déclaré que l’ajout d’un futur calibre du Temple de la renommée Point Guard était une trop bonne opportunité pour la laisser passer. .

Nous avons ajouté un meneur du Temple de la renommée à notre équipe pour le premier tour de scrutin, a déclaré Williams. Bien sûr, cela implique un peu de sacrifice, mais nous avons estimé que cela valait le risque. Nous avons estimé qu’il n’y avait pas beaucoup de risque négatif. «

Paul et Williams se réunissent près de 10 ans après leur rencontre à la Nouvelle-Orléans. Paul était une jeune étoile montante à l’époque et Williams était un entraîneur-chef recrue. Ils ont terminé 46-36 en 2011 et ont perdu au premier tour des séries éliminatoires avant que Paul ne soit échangé aux Clippers de Los Angeles.

Ce fut l’une des années les plus spéciales dont je me souvienne, a déclaré Paul. Je pense que nous avons perdu chaque match de pré-saison, puis avons commencé la saison 11-1 parce que tout est question de principes et de construction.

Maintenant, les deux peuvent construire quelque chose ensemble à Phoenix, ce qui n’a pas été une réelle menace dans la Conférence Ouest depuis que des gars comme Amar’e Stoudemire, Steve Nash et Grant Hill étaient assis par terre.

Paul a prospéré dans un rôle similaire à Oklahoma City la saison dernière. On n’attendait pas grand-chose du Thunder inexpérimenté, mais ils ont terminé avec un record de 44-28, propulsant les Houston Rockets à sept matchs au premier tour des séries éliminatoires.

Paul a dit qu’avoir une jeune équipe est parfois une bonne chose parce que c’est une table rase.

La plus grande chose que j’ai apprise l’année dernière, c’est que vous pouvez écrire votre propre histoire, a déclaré Paul. Je pense que c’était la chose la plus importante que notre équipe ait faite. On s’en fichait, on se fichait de vos prédictions ou de vos attentes. Vous n’êtes pas dans le vestiaire avec nous. C’est nous qui devons faire le travail.

