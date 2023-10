Paul de Married At First Sight « donne un indice » selon lequel il est toujours avec sa femme Tasha après sa dispute explosive avec Erika à l’écran

Les fans britanniques de MARRIED At First Sight pensent que Paul a révélé le fait qu’il est toujours avec sa femme à la télévision, Tasha.

Le marié fou a été parmi les premiers à dire qu’il tombait amoureux de sa fiancée lors de l’expérience de rencontres E4.

Mariés au premier regard Paul et Tasha

Mariés au premier regard met en vedette Tasha et Paul

Et il s’est maintenant rendu sur Instagram pour la défendre après qu’elle ait été critiquée pour avoir explosé contre Erika lors d’un débat sur qui était le couple le plus compatible.

Paul a partagé hier deux photos de groupe de l’émission préenregistrée et a déclaré : « Cocktails vs Spa Day…

« Quoi ou qui a apporté le plus de drame ? »

Mais son message a déclenché une vague de messages de personnes appelant Tasha pour avoir « attaqué » Erika.

Quand un fan a déclaré : « Je savais déjà que Tasha allait empirer après ce qui s’est passé avec Peggy et Georges.

« Les grimaces qu’elle fait et les choses qu’elle dit. C’est juste horrible. C’est une brute !

Un autre a déclaré : « Tasha était la seule à devenir agressive, en sautant de sa chaise et en se montrant très menaçante. Elle doit contrôler sa colère.

Paul a défendu Tasha dans les commentaires et a parlé au présent, appelant Tasha « ma femme ».

Il a déclaré : « Les gars, je sais qu’il est facile de porter un jugement sur la base des quelques clips que vous avez vus.

« Mais rappelez-vous que c’est une personne sur laquelle nous faisons tous des commentaires et que personne n’est parfait. Je sais que je ne suis définitivement pas parfait et que j’ai moi-même commis pas mal d’erreurs.

« Vous verrez ce que je vois, c’est-à-dire que Tasha est une personne authentique et charmante que je suis fier d’appeler ma femme. »

Erica et Tasha se sont disputées après que la première a déclaré qu’elle avait remarqué « des ricanements, des yeux roulants et des regards » venant d’elle de la part de Tasha/

Erica dit alors à Tasha : « Tu es probablement la personne avec qui j’ai le moins noué des liens ».

Tasha a répondu : « J’ai commencé à dégager une mauvaise énergie de toi.

« Aujourd’hui, pour commencer, vous avez de très grandes opinions. Je me suis dit : « Est-ce qu’elle vient de dire ça parce que je suis sûr qu’elle est là depuis cinq minutes ».

Married At First Sight UK se poursuit du lundi au jeudi à 21h sur E4.

Le groupe s'est disputé lors du dîner de la semaine dernière