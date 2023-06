Paul Danan dévasté après la mort de la co-star enceinte de Hollyoaks dans un accident de voiture mortel

Paul Danan de HOLLYOAKS a parlé de son chagrin après que son ami et co-vedette ait été tué dans un accident de voiture.

L’acteur a déclaré qu’il se sentait « perdu » après avoir appris que Frankie Julia Hough, qui était enceinte d’une petite fille, était décédée.

Paul Danan a parlé de son chagrin après avoir appris que son ami était décédé

Frankie Julia Hough a été tuée par un conducteur dangereux sur la M66

Frankie, qui jouait Jess aux côtés de Paul dans le feuilleton, s’était arrêtée sur l’épaulement dur de la M66 lorsqu’elle a été heurtée par un automobiliste en pleine vitesse.

Paul a écrit : « Je viens d’entendre la nouvelle bouleversante la plus choquante que j’ai entendue depuis si longtemps.

«Une autre bonne amie qui était une personne si spéciale est malheureusement décédée alors qu’elle portait son bébé à naître et ses 2 petits garçons et son neveu qui étaient également dans la voiture. Ils ont eu un terrible accident de voiture.

Mettant à jour les fans, il a ajouté : « Elle roulait sur la M6 lorsqu’une voiture a dû leur percuter dangereusement le conducteur a été inculpé. Cette merveilleuse actrice a joué le personnage de « Jess » à mes côtés pendant 4 ans dans Hollyoaks.

« Je l’adorais. Je me sens tellement perdu en ce moment.

Selon Hollyoaks Fandom, Frankie a joué Jess Holt dans la série de 2000 à 2001.

Elle est également apparue dans Merseybeat, Heartbeat, Where the Heart Is et Wire in the Blood.

Paul a partagé une photo de Frankie ainsi qu’une sélection d’images fixes prises de leur passage ensemble à Hollyoaks.

Il a ajouté: « Voici un lien pour donner de l’argent à ces pauvres petits garçons qu’elle a laissés derrière eux qui se battent actuellement pour leur vie et se rendront lentement compte que leur maman n’est plus en vie. Juste incompréhensible…

« #totallydevastated ps désolé pour les plans, ils sont de mauvaise qualité car ce sont des captures d’écran d’une vidéo que j’ai de certaines de nos meilleures scènes et intrigues que nous avons eues ensemble à #Hollyoaks probablement le meilleur moment de notre vie! »

La mère de deux enfants s’était arrêtée pour répondre à un appel téléphonique lorsque le conducteur de la BMW l’a percutée.

Frankie, qui avait cessé d’agir et travaillait comme praticienne de reiki, avait ses deux jeunes fils et son neveu dans la voiture avec elle.

Tommy, neuf ans, Rocky, deux ans et son neveu de quatre ans, Tobias, ont tous survécu mais ont été transportés d’urgence aux soins intensifs où ils se battent toujours pour leur vie.

Frankie et son bébé à naître ont été inhumés le 9 juin après sa mort à l’âge de 38 ans.

Adil Iqbal, 22 ans, a plaidé coupable d’avoir causé sa mort, il a également admis avoir causé de graves blessures au fils de Frankie, Tommy.

Iqbal, d’Accrington, Lancashire, sera condamné le 19 juillet.

Paul a partagé une sélection de photos de ses scènes avec Frankie, qui était à Hollyoaks pendant un an

Ses deux fils et son neveu étaient dans la voiture avec elle au moment de l'accident mais ont survécu