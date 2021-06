Paul Craig casse le bras de Jamahal Hill dans une vilaine blessure

Un affrontement de mauvais sang s’est terminé de manière grotesque, qui a laissé un combattant avec un bras grièvement blessé à l’UFC 263.

Paul Craig et Jamahal Hill ont finalement mis la main sur l’un l’autre lors de l’ouverture de la carte principale à la carte de samedi. Craig (15-4-1 MMA, 7-4-1 UFC) a arrêté Hill (8-1 MMA, 2-1 UFC) après avoir cassé le bras de l’Américain dans un triangle et l’avoir matraqué de coups. L’arrêt est intervenu à 1:59 du premier tour et a été considéré comme un TKO en raison d’une blessure.

Après un processus de ressenti aux pieds, le combat a touché le tapis lorsque Craig a tiré la garde. Hill a échappé à quelques tentatives de soumission, il n’a pas pu esquiver le triangle final. Craig a tordu le bras dans une direction désagréable le dos dans un sens normal. Le bras tombant, associé à une série de coups de poing et de coudes de Craig, a fait sensation auprès des personnes présentes – et finalement l’arbitre Al Guinee est intervenu.

PAUL CRAIG OH MON DIEU !! 😱 #UFC263 pic.twitter.com/BnpvM2Vzmt – UFC Canada (@UFC_CA) 13 juin 2021

Le mauvais sang a débordé à de nombreuses reprises avant leur combat dans les interviews et sur les réseaux sociaux. Lorsque les deux combattants sont arrivés à l’hôtel hôte pour la semaine de combat de l’UFC 263, ils ont dû être séparés par la sécurité et le personnel.

Avec la victoire, Craig n’a pas perdu lors de ses cinq dernières sorties avec quatre victoires et un match nul dans cette séquence. La victoire sur Hill est sa troisième d’affilée et sa 13e victoire en carrière par soumission.

Pendant ce temps, Hill subit sa première défaite professionnelle. L’UFC 263 n’était que sa quatrième apparition promotionnelle depuis ses débuts en janvier 2020.

L’événement a eu lieu au Gila River Arena de Glendale, en Arizona. Il a été diffusé sur ESPN après les premiers préliminaires sur ESPN + et avant la carte principale en pay-per-view.

Les derniers résultats de l’UFC 263 incluent :

Paul Craig a battu. Jamahal Hill via TKO (blessure au bras) – Round 1, 1:59

Brad Riddell a battu. Drew Dober par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Eryk Anders a battu. Darren Stewart par décision unanime (29-28, 29-27, 29-27)

Lauren Murphy a battu Joanne Calderwood par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Movsar Evloev a battu. Hakeem Dawodu par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Pannie Kianzad a battu. Alexis Davis par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Terrance McKinney a battu. Matt Frevola par KO (coups de poing) – Round 1, 0:07

Steven Peterson a déf. Chase Hooper par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Fares Ziam déf. Luigi Vendramini par décision majoritaire (29-28, 29-28, 28-28)

Carlos Felipe a battu. Jake Collier via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

