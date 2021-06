Paul claque les rumeurs selon lesquelles Mayweather l’a épargné KO – et l’ex-champion Foreman affirme que la légende recrue a «dominé» dans un combat «excitant» (VIDEO)

Des vidéos en gros plan produites après le combat de célébrités, qui ont été regardées par une foule nombreuse au Hard Rock Stadium de Miami, affirmaient que le dirigeant 50-0 à cinq poids avait assommé Paul puis s’était précipité pour l’attraper et le maintenir avec les bras.

Les clips ont été accompagnés de rumeurs selon lesquelles l’homme de 44 ans aurait sauvé Paul pour s’assurer que le combat se poursuivrait jusqu’à la fin des huit rounds, faisant davantage du spectacle d’un affrontement que certains avaient qualifié de farce alors gagner plus d’argent pour les deux combattants.

Comme Mayweather l’avait prédit, il pouvait gagner 100 millions de dollars avec son « vol de banque légalisé », Paul, dont beaucoup penchent pour avoir gagné 20 millions de dollars respectables, a répondu à la fureur.

Floyd Mayweather assomme accidentellement Logan Paul et le maintient pour terminer le combat… #MayweatherPaulpic.twitter.com/FF9P85uPvK – T (@GManeValues) 7 juin 2021

« Yo, je vois ce récit circuler » a-t-il déclaré à ses millions de followers sur Instagram.

« Il y a une partie du combat où Floyd m’a donné un coup de poing et je me suis un peu penché sur lui. On dirait que je suis devenu mou.

« Les gens essaient de le faire tourner et disent qu’il m’a assommé et m’a rattrapé et m’a gardé éveillé pour que le combat continue jusqu’au huitième round.

« Taisez-vous. Fermez-la. Arrêtez d’essayer de discréditer ce qui s’est passé. »

Avertissement : la vidéo contient des jurons

Logan Paul aborde les rumeurs selon lesquelles Floyd Mayweather le retiendrait et le sauvait d’un KO. #loganPaulVsmayweather#LoganPaul#Floyd Mayweatherpic.twitter.com/w09aYReiPx – YouTube News Guy (@YTNewsGuy) 7 juin 2021

« Ne vous méprenez pas, il a eu beaucoup de bons coups de poing; il y a quelques photos sur lesquelles j’ai été foutu – quelques clichés, je ne savais pas que mon visage pouvait prendre cette forme.

« Mais [I was] jamais secoué, jamais évanoui, jamais visiblement assommé.

« Il ne m’a pas retenu, il a essayé de me faire sortir mais il n’a pas pu. C’était génial. »

Il n’y a pas une photo de ce combat où le visage de Logans ne ressemble pas à du bœuf haché littéral. pic.twitter.com/bGrHNQ4iq1 – 🌊Hannah🧜🏻‍♀️ (@lilmermaid54750) 7 juin 2021

Largement considéré comme l’un des plus grands praticiens de la science douce à avoir jamais enfilé une paire de gants, Mayweather s’est également amusé et a été impressionné par la durabilité du joueur de 26 ans.

« Je me suis amusé, » il prétendait. « Vous devez réaliser que je n’ai plus 21 ans. Mais c’est bien de bouger avec ces jeunes gars – tester mes compétences, juste pour m’amuser. »

« [He’s] un grand jeune combattant. Fort, dur. Il est meilleur que je ne le pensais. C’est un compétiteur coriace et rude. C’était une bonne action. J’ai été surpris par lui.

« Même s’il n’a pas beaucoup d’expérience, il savait utiliser son poids et il savait comment m’attacher. »

« Je me suis amusé. Vous devez réaliser que je n’ai plus 21 ans. Grand jeune combattant. Corde. Dur. Il est meilleur que je ne le pensais », a déclaré Floyd Mayweather. « J’ai été surpris par lui. Bon amusement. Bon gars. » – Lance Pugmire (@pugboxing) 7 juin 2021

Le mérite sportif douteux d’un concours dans lequel aucun combattant ne s’est montré occupé a été largement ridiculisé par les combattants, les analystes et les fans – mais une légende du cercle carré, l’ancien champion des poids lourds George Foreman, a étonnamment exprimé son enthousiasme, suggérant même qu’il ne pouvait pas Arrête de regarder.

« Le plus étrange, c’est que je commence à apprécier beaucoup plus ces expositions que les soi-disant combats compétitifs qu’elles organisent parce qu’elles n’ont aucune valeur de divertissement », a-t-il ajouté. Foreman a expliqué à USA TODAY Sports.

« Ceux-ci ont une valeur de divertissement. Mayweather s’est transformé en cogneur, suivant le gars partout. Et [Paul] est aussi long que [basketball player] Wilt Chamberlain avec ce jab. C’était excitant.

Et puis il y a George Foreman à 45 ans ! pic.twitter.com/oL0cfsonUC – Richard Matthews (@rich0671) 7 juin 2021

« Il y a quelque chose de vraiment amusant chez ce gamin », Foreman a souligné de Paul, « et je ne sais pas où ça va à partir de là. Mais j’étais excité.

« Et regardez, je suis médaillé d’or olympique, double champion du monde des poids lourds et je n’en ai pas manqué une seconde. J’avais peur de me lever et de m’en éloigner pendant une minute.

« C’était une soirée excitante pour moi – et je ne m’y attendais pas, croyez-moi. Certains gars disaient: » J’éteins ça maintenant. » Je ne quitterais pas la télévision parce que, à tout instant, j’ai pensé que Mayweather pourrait le faire sortir.

« Puis le gamin commence à sauter partout en utilisant son jab et en dominant. HNous n’avions pas l’expérience de Mayweather, mais il dominait par sa taille. »

Les gens pensaient que Don King avait tué la boxe. Les gens pensaient que Bob Arum avait tué la boxe. Non. Floyd Mayweather a tué la boxe. Il n’y a plus de crédibilité dans le sport. – Julian Spillane (@JulianSpillane) 7 juin 2021

Le chef de rang supérieur Bob Arum, qui se vantait autrefois de Mayweather dans son écurie, n’était pas un fan du spectacle.

« C’est une blague, » dit Arum. « C’est de la farce. Je ne paierais pas cinq cents pour le regarder.

« Personne ne sera blessé parce que tout le monde sait que tout est relativement scénarisé », le joueur de 89 ans s’est moqué des matchs d’exhibition.

« Mayweather aurait pu le faire sortir quand il le voulait. »

Comme je l’ai dit, cela devait faire le tour, c’était logique. Et Floyd avait à moitié raison, ce n’était pas excitant mais c’était Easy Money. #MayweatherPaul – Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) 7 juin 2021

S’adressant au même point de vente, l’entraîneur du Temple de la renommée Teddy Atlas a qualifié le combat de « pure saisie d’argent » mais n’a pas « en vouloir non plus [boxer] pour exploiter quelque chose qui est là pour être exploité« .

L’une des critiques les plus cinglantes à ce jour est venue de l’ancien roi des poids mi-moyens Ricky Hatton, qui a déjà affronté Mayweather lors d’un match mémorable en 2007.

Après avoir déjà critiqué l’Américain dans sa chronique Metro avant le combat, ‘The Hitman’ s’est rendu sur Instagram pour doubler son dégoût avec le scrap « sh * t for boxing ».

« C’était quoi tout ça, bordel ? Qu’est-il arrivé à l’époque où les combattants mettaient leur vie en danger pour essayer d’être les meilleurs et au moins se battre les meilleurs ? » a-t-il demandé à ses 300 000 abonnés sur Instagram.

« Maintenant, nous avons des combattants qui appellent les YouTubers car c’est là que se trouve le plus d’argent ces jours-ci en raison du monde des médias sociaux dans lequel nous vivons ?

« Je peux vivre avec une exposition comme Mike [Tyson] et Roy [Jones] a fait, entre deux légendes de notre sport, mais le plus grand combattant de tous les temps qui vient de prendre sa retraite, contre quelqu’un qui n’est là qu’à cause du nombre de followers qu’il a et non à cause de qui il a déjà été battu ?

« L’argent est important, c’est pourquoi nous sommes passés d’amateurs à pro. Mais de nos jours, l’argent semble plus important que l’héritage.

« Floyd et Logan : hé, chacun pour soi. Bonne chance à tous les deux. Mon opinion personnelle : c’était de la merde pour la boxe. »

Mais comme Mayweather l’a affirmé en repoussant de telles critiques : « Ils disent : ‘Ce n’est pas qu’une question d’argent.’ Eh bien, vos enfants ne peuvent pas manger l’héritage.

« Les patchs sur mes malles m’ont rapporté 30 millions de dollars à eux seuls. Alors, qui est vraiment le plus intelligent dans le sport de la boxe ? Quand il s’agit de braquage de banque légalisé, je suis le meilleur. »