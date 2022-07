Paul Casey: les golfeurs de LIV envisageant l’Asian Tour commencent à conserver leur classement mondial et leur statut majeur | Nouvelles du golf

Paul Casey fera ses débuts dans la LIV Golf Invitational Series plus tard ce mois-ci

Paul Casey a admis que les membres de LIV Golf envisageaient de participer à l’Asian Tour dans le but de maintenir leur classement mondial et de se qualifier pour les futurs tournois majeurs.

Le manque de points de classement mondial actuellement proposés sur la tournée dirigée par Greg Norman signifie que les joueurs risquent de chuter rapidement dans le classement, mettant en péril l’éligibilité potentielle à jouer dans les majors à l’avenir pour ceux qui ne détiennent pas déjà une exemption.

Les joueurs qui ont rejoint le circuit soutenu par l’Arabie saoudite sont suspendus indéfiniment par le PGA Tour, tandis que le DP World Tour a infligé des amendes de 100 000 £ à ceux qui participent à l’événement d’ouverture de la saison inaugurale, laissant des opportunités de jeu limitées pour les membres de LIV Golf en dehors de leurs propres événements.

Le numéro 26 mondial Paul Casey est accueilli dans la série LIV Golf et dans l'équipe Crushers par le capitaine de l'équipe Bryson DeChambeau.

“On parle de gars qui jouent en quelque sorte un couple [of Asian Tour events]”, a déclaré Casey après son dernier tour à l’Open. “Je ne connais même pas le calendrier. Je suis désolé, qu’ils aillent jouer quelque chose avant Bangkok pour se préparer, ou la pause en août.

“Le prochain est à Bedminster. Ensuite, je pense qu’il y a une pause avant que ce ne soit Boston ou Chicago – je mélange mes dates. Vont-ils jouer pour être un peu plus précis? Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de flux de groupe de discussion WhatsApp Je ne fais pas partie de la plupart d’entre eux.

“Je pense que la discussion était de savoir si les gars se présentaient en masse, cela augmenterait les points du classement mondial. Donc, s’ils vont jouer un circuit asiatique, ils y vont tous ensemble.”

L'ancien capitaine de l'Europe Ryder Cup, Paul McGinley, a déclaré que les joueurs qui faisaient demi-tour dans leur décision de rejoindre le LIV Tour leur étaient préjudiciables.

Casey risque de glisser dans le classement mondial après avoir raté quatre mois de la saison en raison d’une blessure, peu de temps avant d’annoncer son passage au circuit LIV Golf, le joueur de 44 ans étant heureux de prendre le risque en ce qui concerne son possible avenir majeur. .

“J’étais pleinement conscient de ce qui pourrait être, de la possibilité de ne pas jouer les majors”, a déclaré Casey. “C’est une question intéressante pour les plus jeunes. Moi-même, je veux dire, je m’accroche au classement mondial.

“Je ne sais pas ce que les gars vont faire. Je pense qu’il y a la possibilité de jouer certains événements de l’Asian Tour. Nous allons voir ce qui se passera avec le DP World Tour. Mais je ne me faisais aucune illusion sur le fait que mon classement pourrait glisser et être sorti dans un délai aussi long, quel que soit le délai.

Le chef du R&A, Martin Slumbers, ne pense pas que LIV Golf soit dans le meilleur intérêt à long terme du sport dans son ensemble.

“C’était plus incitatif de bien jouer cette semaine et d’essayer d’obtenir des points. J’ai fait preuve de diligence raisonnable, en d’autres termes.”

Casey et Ian Poulter ont tous deux admis que leurs apparitions à l’Open cette semaine pourraient être leurs dernières à St Andrews, compte tenu à la fois de leur âge et de l’hostilité au sein des principaux circuits de golf, avec son collègue golfeur LIV Sergio Garcia s’attendant également à ce qu’il soit difficile de rester exempté dans le avenir.

“Probablement difficile, et la façon dont tout le monde réagit envers nous, probablement encore plus difficile”, a déclaré Garcia à propos d’un futur majeur à St Andrews. “C’est ce que c’est – les choses ont une fin. C’est comme ça.

Paul McGinley, James Corrigan et Kyle Porter discutent de la menace posée au calendrier golfique actuel, y compris à la Ryder Cup, par les LIV Golf Series.

“Évidemment un peu de déception [never to win] car j’ai été proche et j’aime beaucoup ce championnat et ce public. Parfois, vous n’obtenez pas ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez.”

L’ancien numéro 1 mondial Lee Westwood a joué dans toutes les éditions de l’Open depuis ses débuts à St Andrews en 1995, et le joueur de 49 ans espère toujours figurer dans les prochaines éditions.

“Je pense que c’est dommage que nous ne nous concentrions pas sur, eh bien, pour moi, le plus grand événement de l’année”, a déclaré Westwood. “L’Open Championship mérite d’être au centre de la scène cette semaine et à St Andrews.

Lee Westwood dit qu'il serait injuste que les joueurs participant à la tournée LIV Golf soient empêchés de participer aux tournois majeurs à l'avenir.

“J’essaie de tout absorber depuis six ou sept ans. J’aurai 50 ans en avril prochain. Tous ces grands championnats et grands événements sont un bonus, vraiment, quand on arrive à mon âge. C’est assez grand tournoi que j’essaierais de me qualifier, c’est sûr.”

Quel avenir pour les LIV Golf Invitational Series ?

Le Trump National Golf Club Bedminster accueille le prochain événement du 29 au 31 juillet et un autre tournoi aura lieu à Boston du 2 au 4 septembre, la semaine après le championnat de fin de saison du PGA Tour.

Rich Harvest Farms à Chicago est le lieu du cinquième événement, qui se déroule du 16 au 18 septembre, tandis que le Stonehill Golf Club à Bangkok est le lieu du 7 au 9 octobre et le Royal Greens Golf Club – le site de l’International saoudien ces dernières années. – héberge la semaine suivante.

Le championnat par équipe de fin de saison se tiendra au Trump National Doral Miami du 27 au 30 octobre. LIV Golf prévoit ensuite d’avoir 10 événements dans son calendrier 2023 avant de s’étendre à 14 tournois à partir de 2024, bien que les dates et les lieux de ceux-ci n’aient pas encore été confirmés.