L’UN des experts en amour de Married at First Sight UK a admis « nous devons faire mieux » après qu’un téléspectateur ait qualifié le programme de « imposture ».

Paul Brunson est l’un des entremetteurs professionnels embauchés par l’émission Channel 4 pour jumeler les couples mariés.

Érotème

Paul Brunson est l’un des trois experts sur Married at First Sight UK[/caption]

Érotème

Rex

Canal 4

Cependant, il a également défendu les taux de réussite relationnelle du programme.[/caption]

Lui, avec Mel Schilling et Charlene Douglas, sont chargés d’aider les couples à se rapprocher et à développer des relations saines au fur et à mesure de la progression de la série.

L’animateur de l’émission a récemment répondu à une accusation formulée par un fan de MAFS selon laquelle l’émission entière était devenue « une imposture », ajoutant : « Il s’agit d’une question d’audience, pas de relations. »

Dans sa réponse équilibrée, Paul a reconnu que les experts devaient faire mieux, mais il a également pris la défense de l’émission de téléréalité.

Il a écrit : « J’ai lu presque tous vos commentaires, pris des notes sur les domaines que nous devons améliorer et les partage avec la production ainsi qu’avec la chaîne.

«Cela dit, je pense que la série trouve un équilibre. MAFS UK offre plus de relations que toute autre émission de rencontres/amour et notre audience continue de croître.

« Alors, devons-nous faire mieux, oui. Sommes-nous une imposture, loin de là.

Cependant, il semble que les fans de la série n’aient pas été convaincus par sa réfutation.

Un observateur découragé a écrit : « L’idée d’être en désaccord avec toi me brise le cœur (je t’aime littéralement et pas d’une manière inappropriée) mais à cette occasion, je dois dire non. Pas plus.

« C’était le cas. Maintenant, il est clairement glissé dans un format axé sur les « numéros de visionnage ». Ce sera ma dernière série.

Un autre a soutenu : « Toute émission relationnelle qui accueille à nouveau les tricheurs en tant que nouveau couple est absolument une imposture. Cela l’a gâché cette année.

Leur commentaire intervient après qu’Ella a été de nouveau accueillie sur MAFS après un scandale de tricherie au cours duquel elle a quitté l’homme avec lequel les experts l’avaient mise en relation au profit d’un autre mari.

Une troisième personne a ajouté : “Vous devez admettre que certains matchs sont pour le moins ‘discutables’ et vous pouvez comprendre pourquoi nous pensons qu’ils ont été organisés pour le divertissement et la production plutôt que pour l’amour et la compatibilité.”

Un quatrième a accepté : « Cet équilibre a certainement été bien atteint dans le passé. Cette année, la tendance est fortement aux drames de groupe – on a l’impression que nous avons à peine vu les couples. Je réalise que vous ne montez pas la série, donc ce n’est clairement pas de votre faute – j’espère juste que cet équilibre sera à nouveau atteint l’année prochaine ! »