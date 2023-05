Paul Burrell de I’m A Celeb révèle que Fatima Whitbread, une rageuse de la contrebande « juste », a apprécié ses propres marchandises de contrebande

L’ancien majordome de la PRINCESSE Diana, Paul Burrell, a révélé que Fatima Whitbread, qui a réprimandé d’autres camarades de camp I’m A Celeb pour avoir introduit de la contrebande, a elle-même apprécié une partie de la réserve illicite.

S’ouvrant après avoir quitté le camp juste un jour avant la finale, Paul a raconté comment il se sentait trahi par Fatima à cause d’une dispute sur les marchandises de contrebande.

Après qu’il a été découvert que Gillian McKeith avait introduit en contrebande des amandes, des menthes et toute une série d’épices dans son soutien-gorge et sa culotte, le majordome a avoué qu’il s’était faufilé dans un sachet de café.

Puis Fatima a parlé à Paul de la violation des règles dans un premier moment explosif de la série, en disant: « Vous vous êtes fait honte. »

L’opiniâtre Fatima a divisé le camp avec sa prédication, car un certain nombre d’autres célébrités s’étaient également faufilées dans la contrebande, notamment Myleene Klass et Shaun Ryder.

Dans les scènes, Fatima a déclamé : « Il s’agit d’enfreindre les règles parce que je suis une personne de principes et je veux être fidèle à moi-même. »

Mais Paul a maintenant affirmé que l’olympienne elle-même appréciait les produits coquins.

Il a déclaré: «J’ai récemment appris de Gillian qu’elle avait donné à Fatima certaines de ses menthes de contrebande.

« Au moment où Fatima me dit ‘tu t’es fait honte’ tout en suçant une menthe impériale ! C’est un peu riche non.

« Alors elle n’était pas si juste après tout. »

« C’est tout ce que Gillian m’a dit bien sûr.

« Fatima était assez autoritaire tout du long et je n’avais pas réalisé à quel point elle était autoritaire jusqu’à ce que je la regarde.

« Fatima était une joueuse très forte. Elle savait ce qu’elle faisait et elle était là pour gagner, elle avait la finale en ligne de mire.

L’ancien majordome royal a également révélé: « Nous avons un groupe WhatsApp I’m A Celebrity Legends. Et nous nous parlons tous au fur et à mesure que chaque nuit se déroule et nous disons tous, wow, je ne savais pas que c’était arrivé.

« Maintenant, nous regardons tout, comme les procès que nous n’avons pas vus, et nous voyons le contexte de tout.

« Nous nous envoyons constamment des textos en disant, oh tu as fait ça. Ouah. »

Malgré les drames, Paul a ajouté : « Mais j’ai adoré être dans la jungle, c’était magique. »