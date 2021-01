Paul Brunson, de CELEBS Go Dating, a qualifié Curtis Prichard et Chloe Ferry de « faux » – et a accusé Wayne Lineker d’être « obsédé par les femmes de moins de 30 ans » dans une discussion exclusive avec The Sun.

La populaire émission E4 revient enfin sur nos écrans ce soir, avec une programmation étoilée.

Cette série a vu toutes les stars emménager ensemble dans un manoir de Surrey afin qu’elles puissent former une bulle pour filmer au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Contrairement aux années précédentes, les célébrités vivront parmi leurs dates dans le manoir, avec Joey Essex, Tom Zanetti, Karim Zeroual, Kimberly Hart-Simpson et Sophie Hermann rejoignant Curtis, Chloé et Wayne comme stars de cette année.

Et Paul, qui travaille avec l’agence qui aide les célébrités à trouver l’amour, ne s’est pas retenu lorsque nous l’avons rencontré avant le lancement de la série.

La star de 46 ans a été ouverte avec sa dissection des étoiles et a admis qu’il avait d’abord eu du mal à comprendre certaines d’entre elles en raison de leur personnalité – et de ses idées fausses.

Parlant de l’ancienne favorite de Geordie Shore, Chloé, Paul nous a dit qu’il se demandait si elle était authentique.

Il a expliqué: «Le plus gros problème que les gens ont, je pense, avec Chloé est qu’ils ne savent pas si elle est réelle. C’est le dilemme que les gens ont.

«J’encourageais Chloé jusqu’au dernier jour. La raison pour laquelle je dis que je l’ai encouragée tout au long des derniers jours, parce que les gens vont voir un côté complètement différent de Chloé. Elle est beaucoup plus intellectuelle. que les gens ne le pensent. «

Paul a continué à admettre qu’il ressentait la même chose à propos de Curtis lorsqu’il est devenu célèbre sur Love Island en 2019.

Il a partagé: « Je n’ai regardé qu’une seule série de Love Island et c’est celle sur laquelle il était. Et je lui ai dit cela dans l’agence, mon impression de lui était qu’il était inauthentique sur Love Island.

«Il est entré dans Celebs Go Dating et je pense qu’il vient de décoller toute cette façade.

« Il n’y a personne dans l’histoire de la célébrité … Je parle de toutes les séries que j’ai faites, qui a mieux écouté et exécuté les conseils que nous avons donnés que Curtis Pritchard. »

Et Paul a levé la main pour faire exploser Wayne tout en travaillant avec lui sur l’agence – en disant qu’il l’a accusé d’être un « aspirant Peter Pan ».

Paul a poursuivi: «Il était obsédé par les rencontres avec des femmes de moins de 30 ans. C’était le problème, la plupart des femmes que je connais ont plus de 30 ans.

«J’avais l’impression qu’il dévalorisait les femmes de plus de 30 ans. Je veux dire, ma femme a plus de 30 ans. C’est l’un de ceux où, si vous me dites que vous ne voyez pas la valeur d’une femme de plus de 30 ans… À mon avis , une femme de plus de 30 ans a plus de valeur.

« Et donc, c’était la ligne sur laquelle nous ne pouvions pas voir d’un œil dans les yeux. Et c’est ce qui m’a amené à mordre. »

Wayne n’a pas été le seul à recevoir le bout acéré de la langue de Paul, Joey Essex se faisant également reprocher de ne pas prendre au sérieux son passage sur Celebs Go Dating.

Curtis Pritchard a laissé le visage rouge alors qu’il révèle accidentellement qu’il est toujours célibataire après l’échec du passage de Celebs Go Dating

Le gourou de l’amour nous a dit: « Je ne joue pas dans l’agence et je pense que Joey est venu et a vu cela comme un jokey jokey, amusant amusant. Ouais, je comprends. Celebs Go Dating est amusant, mais dans l’agence nous travaillons et travailler dur n’est pas toujours un rire.

«Ce que j’ai essayé de souligner avec lui, pour être honnête, c’est que je n’ai pas voyagé depuis les États-Unis, laissé ma famille derrière moi, risqué de faire venir Covid ici et raconter des blagues toute la journée. Je suis venu ici pour secouer la vie des gens et, espérons-le, changer des vies.

« Donc tu dois me rencontrer à ce niveau de sérieux. Je pense qu’il a eu du mal à s’adapter à ça tôt; j’ai dû mettre un peu mon pied en lui et tu verras qu’il s’est ajusté et j’étais vraiment fier de la rapidité avec laquelle il a changé.

« Il a fait le demi-tour le plus rapide de toutes les célébrités, comme: ‘Oh, wow. Ils sont sérieux. Je ferais mieux de devenir sérieux.' »

Paul travaille aux côtés d’Anna Williamson et Tom Read Wilson pour essayer d’aider les stars à trouver l’amour dans la série.