Dans une lettre adressée au Premier ministre la semaine dernière, M. Bristow a déclaré qu'”un cessez-le-feu permanent” sauverait des vies et permettrait à l’aide d’atteindre ceux qui en ont le plus besoin.

M. Bristow, député conservateur de Peterborough, était secrétaire parlementaire privé – l’échelon le plus bas de l’échelle ministérielle – de Michelle Donelan, secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie.

Après avoir été limogé par M. Sunak, il a déclaré à la BBC : “Je comprends parfaitement la décision du Premier ministre. Et c’est avec regret que je quitte un emploi qui me plaisait. “Mais je peux maintenant parler ouvertement d’un sujet qui tient à cœur à tant de mes électeurs. .

Jusqu’à présent, Sir Keir s’est contenté de soutenir des pauses humanitaires, s’alignant sur la position du gouvernement britannique, ainsi que de celle des États-Unis et de l’UE.

Elles sont mises en œuvre uniquement dans le but de fournir une aide humanitaire, et non de parvenir à des solutions politiques à long terme.