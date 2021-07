Paul, Booker et Ayton des Suns forment un trio parfait dans le match 1 contre Bucks

PHOENIX – Le moment a capturé l’affection que les étoiles Phoenix Suns ont les unes pour les autres. Cela montrait également leur volonté de s’interpeller.

Alors qu’il était assis dans la salle de conférence de presse après la victoire 118-105 des Suns sur les Milwaukee Bucks lors du premier match de la finale de la NBA, le vétéran garde Chris Paul a écouté attentivement ce que le centre de troisième année Deandre Ayton avait à dire. L’un des commentaires les plus intrigants portait sur la façon dont Paul, Ayton et le gardien de sixième année Devin Booker ont appris à coexister.

« Nous nous sommes tous entendus et avons eu des conversations franches où nous avons dû nous adapter », a déclaré Ayton. « Mais les conversations franches mènent à des victoires, et cela a commencé à être une excellente communication et des critiques constructives et nous le prenons tous de manière positive et jouons ensemble. »

Ainsi, lorsque Paul est monté sur scène, il s’est assuré de ne pas se concentrer uniquement sur sa performance de 32 points sur 12 tirs sur 19 avec neuf passes décisives. Il s’est également concentré sur le double-double d’Ayton aux points (22) et aux rebonds (19).

« Il a le plus grand cœur et est l’un des meilleurs gars que vous rencontrerez jamais », a déclaré Paul. « Donc, le succès et la reconnaissance qu’il obtient en ce moment sont bien mérités, et je ne pourrais pas être plus heureux pour un autre gars de notre équipe. »

Paul a alors regardé directement Booker et a dit franchement, « Pas même vous, Book. » Les deux ont ri avant que Booker ne lance sa propre fouille. Avant que Paul, 36 ans, ne descende sur scène, Booker lui a demandé en plaisantant s’il avait besoin d’un coup de main. Paul a insisté non avant de penser à Ayton, « Nous avons été sur son cul. »

Oui ils ont. Après que Paul ait adressé des critiques constructives à Ayton, Booker a souvent demandé : « Tu as fini, Chris ? Maintenant laisse-moi lui dire quelque chose. » Mais leur dynamique n’a pas consisté simplement à accélérer le développement d’Ayton lors de sa troisième saison après que les Suns l’ont sélectionné n ° 1 lors du repêchage de 2018. Il s’est concentré sur les trois pour trouver ensemble comment faire ressortir le meilleur l’un de l’autre.

« Plus tôt dans l’année, il y avait des zones d’ombre quant à la façon d’aider ces gars à jouer ensemble », a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams. « Ces trois méritent beaucoup de crédit pour le temps qu’ils ont passé après l’entraînement à parler de certains environnements. J’aimerais vous dire que j’ai tout orchestré. Mais nous leur avons donné un système, puis ces gars parlent sur les angles des écrans et les différentes façons de jouer les pièces que nous avons afin que nous puissions être efficaces. »

Les Suns ont montré comment Paul, Booker et Ayton pouvaient être parfaitement efficaces dans le premier match.

Après avoir marqué 41 points, un sommet en carrière en séries éliminatoires, lors d’une victoire décisive dans le match 6 contre les Clippers de Los Angeles lors de la finale de la Conférence Ouest, Paul a maintenu la même agressivité lors du match 1 contre Milwaukee. Mais alors que Paul a raté ses deux premiers tirs, Booker a marqué 12 points au premier quart. Puis Paul a rendu la pareille avec 17 points au troisième quart. Entre et après, Ayton a fait des paniers faciles sur les lobs et a alimenté l’offensive de transition des Suns avec des rebonds opportuns.

« Parfois, les gens prennent cela comme une dispute ou autre chose, mais je pense que tout était constructif », a déclaré Paul à propos de leurs entretiens. « En parlant de rythme, ils m’ont demandé de faire monter le ballon plus rapidement sur le terrain. Parler à DA des angles des écrans, et vous voyez au fur et à mesure que la saison avance à quel point ce genre de choses est important. Toucher le fond, sortir , en vous faisant ouvrir. Je pourrais vous montrer jeu après jeu où cela a aidé ce soir. «

Les Suns peuvent montrer au grand public de nombreux exemples de la façon dont leur trio a bien travaillé ensemble.

Booker a grandi en idolâtrant Paul au début de sa carrière de 16 ans. Mais après que les Suns aient acquis Paul du Thunder d’Oklahoma City avant la saison, Booker a montré qu’il ne se sentirait pas intimidé par lui. Lorsque les deux se sont entraînés l’un contre l’autre, Booker est devenu déterminé à le poster et à parler d’ordures. Mais cette tension n’a fait que capturer leur compétitivité. Il n’est jamais devenu territorial. Booker est devenu prêt à s’en remettre à Paul pour les tâches de maniement du ballon et de leadership. Après tout, Booker a qualifié Paul de « plus grand leader à jouer à ce jeu ».

« Il n’y a aucun ego impliqué. Je pense que c’est la partie la plus importante », a déclaré Booker. « Nous voulons tous les deux nous voir réussir. Nous voulons tous les deux que l’équipe réussisse, nous voulons tous que l’équipe réussisse. Ainsi, lorsque vous êtes tous sur la même longueur d’onde, les relations ont tendance à se créer. «

La relation avec Ayton s’est déroulée de la même manière. Il a pris les mots tranchants de Paul sans se plaindre et a adopté ses conseils tactiques sur le positionnement des postes et sur la façon de gérer les moments sous pression. Par conséquent, il ne semble pas surprenant qu’Ayton, 22 ans, ait déjà adopté des mouvements de vétéran pour faire face à la pression.

Avant et pendant le premier match, Ayton a déclaré qu’il avait pris trois grandes respirations et fermé les yeux pour lui faire sentir que l’arène était vide. Mais Ayton n’est pas seulement devenu un étudiant volontaire. Il a également retourné les wisecracks.

Lorsque Paul a volé l’un des rebonds d’Ayton en fin de match, Ayton a simplement ri. Ensuite, Booker s’est aussi moqué de Paul.

« Je m’en fichais vraiment », a déclaré Booker. « Je suis juste heureux de la façon dont nous avons tous joué, pour être honnête. »

Paul était assis à l’arrière, souriant en entendant ces mots. Booker a montré le même comportement quand il a vu Paul offrir des platitudes similaires. Et assez vite, ils ont tous les trois quitté la salle de conférence de presse prêts à dominer, à élaborer des stratégies et à se moquer à nouveau.

