Paul Bettany nous a tous trompés avec son camée WandaVision Tease

Le filou a confirmé la théorie sur Bonjour Amérique.

«Ouais, tu sais quand tu penses que quelque chose va être drôle, et que tu le dis, et alors tu paniques vraiment à ce sujet? il a dit. « [That’s] ce que j’ai fait parce que les fans ont commencé à deviner de qui il s’agissait, et ils devinaient des gens comme Benedict Cumberbatch ou Patrick Stewart, et je me disais: « Dieu, c’est une bonne idée » et ils seront tellement déçus quand ils découvriront que c’est moi. «

Nous ne sommes même pas fous, honnêtement. Nous sommes plus impressionnés. On a demandé à Bettany s’il pouvait encore être des fans à la traîne, et il a juste prétendu que son alimentation avait gelé. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.