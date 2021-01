L’ACTEUR Paul Bettany hésite à se plaindre de son travail, mais lorsqu’il est pressé, il a révélé que sa peau était restée «en lambeaux» pendant le tournage de WandaVision.

WandaVision est la première des chroniques télévisées de Marvel Studios et suit Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Bettany’s Vision – un androïde amélioré par l’intelligence artificielle.

La série se déroule après Marvel’s Avengers: Endgame, où Vision, Ultron et Mind Stone ont été tués après le claquement du doigt de Thanos.

Mais cela mènera également Wanda et Vision à travers les décennies, y compris les années 50, dans le style des programmes télévisés des années 1950.

Bettany a joué le rôle dans trois films Marvel et a exprimé le personnage comme JARVIS dans trois autres, qui est reconnaissable à son extérieur emblématique rouge et or.

L’acteur a admis que se maquiller pour le rôle n’était pas « très intéressant » mais que le faire était « brutal ».

« Je déteste parler de choses comme ça, parce que vous avez toujours l’air d’un acteur qui se plaint. Je ne travaille pas dans une mine, par exemple. Et je ne suis pas infirmière dans un hôpital en ce moment, d’ailleurs, donc c’est difficile pour parler de l’inconfort d’un costume et d’un maquillage, mais je le ferai », a déclaré Bettany Espion numérique.

« Il est plus difficile de descendre et beaucoup de dégâts sont causés par l’enlèvement, ce qui est généralement bien si vous travaillez deux ou trois jours par semaine – mais votre peau se déchire si vous travaillez six jours par semaine … »

Les patrons de Marvel sont intervenus pour aider à soulager l’inconfort de Bettany et en ont fait un « petit sauna mobile » pour l’aider à redevenir lui-même.

«À la fin de la nuit, je rentrais dans ce petit placard magique et je m’asseyais là-dedans avec une bière», expliqua-t-il.

«Je serais entièrement vêtue de robes avec des serviettes chaudes sur la tête et je resterais assise là pendant une demi-heure pour essayer de transpirer le maquillage. Et même si je ne transpirais pas le maquillage, il l’a suffisamment soulevé pour qu’il soit beaucoup plus facile de me débarrasser de mon visage. «

La nouvelle série Marvel a intrigué les fans depuis le lancement des deux premiers épisodes sur Disney + vendredi dernier.

Les deux premiers épisodes sont en noir et blanc et ont commencé à se frayer un chemin à travers les styles de sitcom classiques des années 1950 et 1960.

Cependant, leur bonheur domestique continue d’être interrompu par des situations dérangeantes, que Wanda semble alors ramener sous contrôle pour continuer son récit heureux et sa vie avec Vision.

WandaVision est disponible sur Disney + avec de nouveaux épisodes arrivant tous les vendredis.