Paul Bernardo transféré dans une prison à sécurité moyenne à Québec

Le violeur et tueur en série notoire Paul Bernardo a été transféré cette semaine dans une prison à sécurité moyenne du Québec.

Pendant une décennie, Bernardo a été à l’Établissement de Millhaven près de Kingston, et avant cela, il était au pénitencier de Kingston – deux prisons à sécurité maximale en Ontario.

Son nouveau placement est à l’établissement La Macaza à Québec, dans la région des Laurentides au nord-ouest de Montréal.

Le raisonnement du transfert de Bernardo n’a pas été dévoilé.

Timothy Danson, un avocat de Toronto qui représentait les familles de Kristen French et Leslie Mahaffy, qui ont été violées et assassinées par Bernardo, a déclaré que Corrections Canada l’avait informé du déménagement plus tôt cette semaine.

Cependant, il a déclaré qu’aucune de ses questions sur ce qui avait provoqué le déménagement n’avait reçu de réponse. Corrections Canada a cité les droits à la vie privée de Bernardo en réponse, a déclaré Danson.

Lorsqu’il a informé les familles French et Mahaffy, il a dit que c’était « très difficile et très bouleversant », ramenant à nouveau tous les souvenirs horribles.

Le Service correctionnel du Canada n’a pas pu dire pourquoi le meurtrier condamné a été déplacé, mais il a déclaré que la « sécurité publique » était la « considération primordiale » dans chaque décision.

« Bien que nous ne puissions pas commenter les détails du cas d’un délinquant, nous assurons au public que ce délinquant continue d’être incarcéré dans un établissement sécurisé, avec des périmètres de sécurité et des contrôles appropriés en place », a déclaré vendredi un porte-parole.

«Il est important de noter que ce délinquant purge une peine d’une durée indéterminée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de date de fin à sa peine.»

Bernardo a été condamné à la prison à vie pour avoir enlevé, violé, torturé et assassiné deux adolescents, French, 15 ans, et Mahaffy, 14 ans, au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario.