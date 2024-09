Paul Belmondo séparé de Luana, tendres rétrouvailles avec leur fils Victor dans un cadre grandiose

Voir les 22 photos



Le chanteur Benjamin Biolay et l’ex-cycliste Richard Virenque étaient de la fête. Au même titre que l’acteur Tomer Sisley, le célèbre pilote monégasque Charles Leclerc ou encore l’animateur Gérard Holtz. Même son de cloche pour Paul Belmondo qui s’est longtemps illustré en tant que pilote automobile. Pour son plus grand bonheur, son fils Victor, qui s’épanouit en tant qu’acteur comme son illustre grand-père, était également présent.

Un événement très symbolique qui a réuni d’innombrables célébrités. Ce vendredi 6 septembre 2024, pour la deuxième fois consécutive, le Marathon Karting Jules Bianchi s’est orchestré sur le circuit du Castellet dans le Var. La course a rassemblé plus de 300 pilotes, dont des personnalités publiques, afin de rendre hommage à Jules Bianchi, décédé en 2015 après avoir été heurté par une dépanneuse lors du Grand Prix du Japon en octobre 2014.

Une belle complicité mise à l’honneur

Devant les photographes, le duo paré d’une combinaison de pilote s’est affiché rayonnant et très complice. De belles images qui ont fait le tour de la Toile et des médias. Tous deux passionnés de sport, Paul et Victor Belmondo s’étaient distingués en août dernier en participant ensemble au Marathon pour Tous organisé en région parisienne, en marge des Jeux Olympiques de Paris. Bien que séparée du grand ami d’Anthony Delon, Luana Belmondo avait fait le déplacement pour soutenir son poing.

A rappeler qu’avec Paul Belmondo, ils sont aussi les heureux parents de deux autres garçons prénommés Alessandro et Giacomo. Après plusieurs semaines de rumeurs, Luana Belmondo a officialisé, cet été, leur divorce après 33 ans de mariage. Dans les colonnes de Paris Match, l’ex-marraine de Jade Hallyday avait levé le voile sur leur douloureuse rupture : « Je n’éprouve pas de colère, j’ai juste le coeur brisé »avait confié à la mère de famille en révélant que le père de sa progéniture l’avait quitté pour une autre. « Si cette femme n’était pas entrée dans sa vie, elle serait encore là. Nous formions avec mon mari un couple fusionnel et, comme tous, nous avons connu des hauts et des bas, des moments plus difficiles« .

Un divorce très médiatisé

Suite à ses révélations, le fils de Jean-Paul Belmondo était à son tour sorti du silence pour rétablir sa vérité dans les colonnes de l’hebdomadaire : « Comme des milliers de Français, je vis actuellement une séparation avec mon épouse que j’entends appréhender de façon digne et apaisée. Après 34 années de bonheur partagé ensemble, nous avons effectivement pris la décision de continuer nos routes séparément ».

Regrettant « que Luana se soit publiquement exprimée dans la presse sur (leur) vie sans (l)’en avertir », Paul Belmondo avait assuré qu’il faisait « tout (son) possible pour que (leur) séparation se déroule dans le respect mutuel ». « Aujourd’hui, ma priorité est de préserver ma vie privée et de protéger nos enfants dans ces moments difficiles », avait-il glissé avant de conclure : « J’appelle donc chacun à respecter mon silence dans cette période de transition déjà suffisamment douloureuse ».