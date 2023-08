Paul Barber: Moises Caicedo voulait que Londres et Liverpool snub laissent Brighton dans une position « difficile »

Le chef de Brighton, Paul Barber, admet que le club s’est retrouvé dans une « position difficile » après que Moises Caicedo ait repoussé les avances de Liverpool.

Caicedo a effectué lundi un transfert de 115 millions de livres sterling à Chelsea, mettant fin à une saga de transfert d’un été.

2 Le transfert de 115 millions de livres sterling de Caicedo à Chelsea a battu le record de transfert britannique Crédit : Getty

L’Équatorien a signé un contrat de huit ans à Stamford Bridge, mais à un moment donné, il semblait prêt à déménager à Anfield.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a déclaré aux journalistes vendredi que Liverpool avait conclu un accord de 111 millions de livres sterling pour Caicedo, mais le joueur de 21 ans avait pour objectif l’ouest de Londres.

Le directeur général Barber a admis que la décision de Caicedo avait laissé Brighton dans une situation difficile après des jours de négociations avec Liverpool.

« Tout d’abord, Liverpool est un club de football fantastique et pour tout footballeur ayant la chance de jouer à Anfield, vous imaginez qu’il courrait sur le M6 », a déclaré Barber en exclusivité à talkSPORT.

« Mais ce n’était pas le cas. Moises et ses conseillers ont décidé, pour une raison quelconque, que Londres était leur destination préférée pour un déménagement et finalement Chelsea.

« Évidemment, dans cette situation, nous sommes dans une position un peu difficile parce que nous avons négocié un accord, nous avons passé plusieurs jours à travailler avec Liverpool pour obtenir un accord et ils n’auraient pas pu faire plus. »

Barber a poursuivi: « Liverpool était superbe, professionnel tout au long, mais cela dépend du joueur et à ce stade, nous sommes tout à fait hors de la boucle car c’est une discussion entre le joueur et Liverpool et l’agent, puis finalement ils arrivent à un décision.

« À ce moment-là, il était clair qu’il n’allait pas à Liverpool, puis nous avons dû passer à un mode différent, car après avoir négocié un transfert record britannique, nous devons ensuite le refaire trois jours plus tard, ce qui est inhabituel pour dire le moins.

2 Barber a révélé la réaction de Brighton à la saga Crédit : talkSPORT

« Nous avons commencé à travailler avec Chelsea dès que nous avons réalisé que Liverpool n’était pas en mesure de continuer. Nous devons protéger nos propres intérêts – et notre intérêt est le joueur et nous assurer que nous réalisons la valeur de ce joueur.

« Nous l’avons fait. Moises passe maintenant à la prochaine étape de sa carrière. C’est un bon joueur, il pourrait devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, il a tellement de potentiel.

« Nous avons fait notre part dans la progression de notre carrière. Nous passons à l’étape suivante, nous avons une excellente équipe et nous avons des joueurs derrière lui, ce qui est le modèle. »

Après avoir finalisé son transfert à Chelsea, Caicedo a déclaré au club site officiel: « Je suis tellement contente de rejoindre Chelsea !

« Je suis tellement excité d’être ici dans ce grand club et je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois quand Chelsea m’a appelé, je savais juste que je voulais signer pour le club. C’est un rêve devenu réalité d’être ici et j’ai hâte de commencer avec l’équipe.