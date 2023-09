Paul Barber, directeur général de Brighton & Hove Albion, à propos de son algorithme de recrutement secret dont même le personnel du club n’a pas connaissance

Brighton & Hove Albion et leur recrutement de nouveaux joueurs sont devenus célèbres au cours des dernières années, avec Moises Caicedo, Kaoru Mitoma et Evan Ferguson tous se joignant pour une somme dérisoire avant de faire des merveilles en Premier League.

La sauce secrète de leur recrutement est l’algorithme du propriétaire de Brighton & Hove Albion, Tony Bloom, qui identifie le personnel du monde entier qui répond aux besoins de la machine de Brighton. La modélisation est si convoitée que la grande majorité du personnel du club n’en a pas une connaissance pratique, ni accès au tableur clandestin qui répertorie les remplacements souhaités pour les personnes clés.

Bloom est un mathématicien hors pair, et sa philosophie suit la même formule qui lui a valu sa fortune en tant que joueur professionnel : sélectionner des mesures jusqu’alors sous-évaluées qui révèlent les ingrédients cruciaux qui font le succès des clubs – et de certains joueurs ou entraîneurs.

Brighton a des secrets sur son recrutement que seuls quelques privilégiés sont autorisés à connaître (Crédit image : Getty Images)

Cela signifie que l’équipe de recrutement de Brighton peut repérer les talents émergents plus tôt que la plupart de ses rivaux. Parfois, cela les conduit vers des marchés que très peu de gens connaissent.

Les chiffres ne dictent pas les signatures ; ils orientent plutôt les Seagulls dans la bonne direction, afin qu’ils puissent examiner de plus près les joueurs qui correspondent au bon profil. Avoir un œil sur les prospects est plus important que jamais, mais les données aident à affiner les safaris des joueurs afin que les missions de reconnaissance dans des endroits éloignés aient plus de chances de porter leurs fruits.

« Beaucoup de travail est consacré à ce processus consistant à examiner les joueurs du monde entier », a déclaré Paul Barber, directeur général de Brighton. QuatreQuatreDeux . « Il existe différentes pistes, différents clubs et différents niveaux. Plus il y a de données concernant le recrutement d’un joueur ou d’un entraîneur, mieux c’est, mais il existe certains marchés dans le monde où les données sont plus rares que d’autres.

« Les données seront plus minces dans les endroits où, par exemple, les joueurs ont une éducation plus longue ou ne participent pas à autant de matches de championnat. Lorsque nous examinons les joueurs de ces régions, nous combinons nos recherches pour nous assurer que nous avons J’ai beaucoup d’yeux sur le repérage et le référencement des personnages, pour construire une image du mieux que nous pouvons.

« Nous essayons d’avoir des joueurs à notre porte avant d’en avoir besoin. Dans un monde idéal, vous ne voudriez pas cibler un joueur en particulier juste après en avoir vendu un à son poste, car tout le monde sait que vous avez de l’argent et que vous serez un peu plus enclin à signer. ce joueur que si vous avez déjà quelqu’un à ce poste dans votre immeuble.

Brighton a illustré cette tactique de recrutement avec la signature de Moises Caicedo en 2021. Avec Yves Bissouma, un joueur hors pair sous l’ancien manager Graham Potter, les Seagulls ont cherché son remplaçant à Caicedo, sachant très bien que Bissouma finirait par être vendu si ses hauts niveaux de performance continuaient.

Un an plus tard, cela s’est effectivement produit lorsque Tottenham Hotspur l’a acheté. Brighton n’a cependant pas été dérangé, Caicedo s’inscrivant directement dans la première équipe. En fait, la tactique a si bien fonctionné que deux saisons seulement après avoir acheté l’Équatorien pour 4,5 millions de livres sterling, Brighton l’a vendu à Chelsea pour la somme énorme de 115 millions de livres sterling.

Paul Barber, PDG de Brighton (Crédit image : Getty Images)

