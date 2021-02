Le milieu de terrain de DC United, Paul Arriola, a rejoint son coéquipier américain Jordan Morris en prêt à Swansea City, a annoncé lundi le club de Major League Soccer.

Arriola, 25 ans, passera le reste de la saison 2020-21 avec le club de championnat, qui est actuellement deuxième du tableau alors qu’il cherche un retour en Premier League la saison prochaine.

Il n’y a pas d’option d’achat du prêt d’Arriola à Swansea.

«Nous avons parlé avec Paul et nous comprenons à quel point cette étape est passionnante pour lui dans sa carrière professionnelle», a déclaré Dave Kasper, directeur général de DC United et vice-président des opérations de football. « Nous souhaitons bonne chance à Paul et nous attendons avec impatience qu’il rejoigne notre club. »

L’international américain, qui a marqué deux buts lors de la victoire amicale 7-0 des Américains contre Trinité-et-Tobago dimanche soir, est passé du club de Liga MX Tijuana à DC le 9 août 2017 et a marqué 14 buts et ajouté 13 passes décisives en 72 apparitions lors de son passage en MLS.

Le coéquipier américain d’Arriola et attaquant des Sounders de Seattle, Morris, qui a quitté le camp de l’équipe nationale en janvier pour terminer son passage aux Swans, a fait sa première apparition pour sa nouvelle équipe en tant que remplaçant lors d’une victoire 3-1 contre Rotherham.

Le joueur de 26 ans a été prêté à Swansea le 22 janvier pour la seconde moitié de la saison anglaise, et les Swans ont la possibilité d’acheter ses droits.

Morris compte 41 buts 23 passes décisives en 121 apparitions pour les Sounders depuis sa signature avec le club en 2016. Il a 10 buts en 39 apparitions pour les États-Unis.

Arriola et Morris tenteront d’aider Swansea City à revenir en Premier League. L’équipe est à la deuxième place du championnat anglais avec 50 points, après avoir joué pour la dernière fois dans l’élite de l’Angleterre lors de la saison 2017-18.