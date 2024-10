Paul Anka a découvert une nouvelle façon d’honorer Christophe Colomb.

Le légendaire auteur-compositeur-interprète a écrit une version mise à jour de son tube classique de Frank Sinatra « My Way » avec des paroles qui ripostent à ceux qui veulent effacer la mémoire du célèbre explorateur.

« Pour le plaisir, la nourriture, les amis, il n’y en a jamais de manque // vous allez récupérer ces statues », a-t-il écrit dans la nouvelle chanson, qu’il interprétera lundi au Columbus Day Parade à Chicago.

La chanson fait référence aux statues de Christophe Colomb qui ont été retirées du Grant Park et du Arrigo Park de Windy City.

Il explique également à quel point ces vacances sont un point de fierté italienne.

« Son grand héritage nous fait sentir que nous sommes tous italiens. Pour valoriser votre patrimoine ? Vous vous rassemblez ici au bord du lac Michigan. Alors pour vous honorer pour tout ce que vous faites, voici ma façon, votre façon.

La chanson fait également référence aux plaintes des fans des White Sox.

« Perdu [now Yankees first baseman] Anthony Rizzo, c’est un sanglot. Et c’est quoi ces White Sox, un fanabla ! »

Dans une strophe, il a également mentionné Sean « Diddy » Combs, parce qu’il a dit que c’était « d’actualité ».

« Au lieu de la peur ou de l’effroi // pas de bleu, pas de rouge // pas de saleté de Diddy // c’est vrai qu’il y a beaucoup à faire mais nous y arriverons à notre manière. »

Anka, 83 ans, a initialement écrit « My Way » pour Frank Sinatra – sur la musique d’une chanson française « Comme d’habitude » – après avoir appris que le natif de Hoboken, dans le New Jersey, envisageait de prendre sa retraite.

La chanson emblématique est sortie en 1969, où elle a culminé à la 27e place du classement Billboard américain.

Le chanteur né au Canada devenu résident californien – qui compte plus de 239 000 abonnés sur TikTok – l’a écrit pendant huit à dix heures réparties sur cinq jours à Los Angeles, Buffalo, New York et Chicago.

Bien qu’Anka, dont les parents étaient d’origine libanaise, ne soit pas d’origine italienne, il a déclaré que les gens le confondaient souvent avec un italien ou un juif. Il a vécu plusieurs années en Italie lorsqu’il était plus jeune.

Ce n’est pas la première fois qu’Anka réécrit sa célèbre chanson. Il l’a fait pour le milliardaire Carlos Slim au Mexique et pour le président russe Vladimir Poutine.

Le défilé de Chicago, qui aura lieu lundi sur State Street et sera diffusé sur ABC7, la chaîne de télévision la plus regardée de Windy City, est organisé par le Comité civique mixte des Italo-Américains.

Le père de six enfants, qui effectue actuellement une tournée nationale, a déclaré que sa fiancée Michele Nigro et son fils de 19 ans l’accompagneraient au défilé, le premier auquel il participera.

Anka a déclaré qu’il ne voulait pas se lancer dans la politique visant à renommer Columbus Day en Journée des peuples autochtones, mais a noté : « Nous avons pris leurs terres et je soutiens cette injustice d’il y a des années. »