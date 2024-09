Paul Anka évoque l’impact posthume de Michael Jackson

La mort de Michael Jackson a eu des conséquences sur la vie de Paul Anka.

L’artiste légendaire lui-même a été choqué d’apprendre qu’il avait co-écrit le premier tube posthume du Roi de la Pop.

Anka a raconté cette histoire touchante dans son dernier documentaire, Paul Anka : Sa Voie, qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto.

Le projet retrace le parcours de l’artiste alors qu’il composait des morceaux à succès comme l’hymne actuel de TikTok, Mets ta tête sur mon épauleainsi que celui de Frank Sinatra À ma façonTom Jones C’est une dameBuddy Holly Cela n’a plus d’importance, et le thème de Johnny Carson L’émission de ce soir.

Cependant, Anka a été surpris d’apprendre qu’il avait co-écrit, C’est çaune chanson sortie après la mort de Jackson.

« Michael est venu et a séjourné dans ma maison d’hôtes et nous sommes allés au studio », se souvient Anka dans le documentaire, ajoutant : « Nous avons écrit et passé du temps ensemble et nous avons enregistré trois ou quatre morceaux. J’ai enregistré sa voix et son piano. »

« Un jour, j’ai reçu un appel de TMZ. (Ils ont dit) : « On nous a dit que tu avais écrit cette chanson avec Michael. » J’ai dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles, je n’ai jamais écrit une chanson intitulée C’est ça« . Envoie-le-moi. »

Plus tard, il s’est rendu compte que la « nouvelle » chanson était en fait la version complète de Jamais entendu parlerqui avait été poli.