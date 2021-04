Le numéro un mondial Ko Jin-young, le double champion Inbee Park et le titulaire Park Sung-hyun sont à la tête du championnat du monde féminin HSBC à partir de jeudi alors que le circuit LPGA retourne en Asie pour la première fois en 18 mois au milieu du COVID- 19 crise.

La 13e édition du tournoi, surnommée «la majeure de l’Asie», se déroulera au Sentosa Golf Club de Singapour avec 69 joueurs de 18 nations, dont 22 grands gagnants différents, en compétition pour une part de 1,6 million de dollars offerte.

La gagnante de ANA Inspiration, Patty Tavatanakit, de Thaïlande, fera ses débuts dans l’événement sans coupe, qui faisait partie d’une foule de tournois qui n’ont pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie.

« Je me sens bien où en est mon jeu maintenant, et je me sens prêt à affronter le reste de la saison », a déclaré Tavatanakit, qui a remporté son premier majeur ce mois-ci lors de sa première année en tournée, après avoir reçu une invitation de sponsor à l’événement de Singapour.

«La victoire à l’ANA Inspiration n’a pas encore vraiment sonné, mais je suis très reconnaissant envers mes entraîneurs et entraîneurs qui ont contribué à faire de ce rêve de toute une vie une réalité…

« Je connais bien les conditions à Singapour, donc j’espère pouvoir bien faire. »

Parmi les autres en lice figurent l’Américaine Danielle Kang, la Néo-zélandaise Lydia Ko, la Corée du Sud Kim Hyo-joo et la Japonaise Nasa Hataoka.

Un nombre limité de fans sera autorisé à regarder l’événement sur le site en raison des restrictions de sécurité COVID-19.

Le championnat du monde féminin HSBC sera suivi par la Honda LPGA Thailand du 6 au 9 mai. La LPGA de Blue Bay du 13 au 16 mai prévue en Chine a été annulée en raison de restrictions de voyage.

Après le tournoi de Thaïlande, le LPGA Tour retournera aux États-Unis pour le championnat Pure Silk de 1,3 million de dollars à Williamsburg, en Virginie.

L’Asie devrait ensuite organiser quatre événements consécutifs à partir d’octobre – en Chine, en Corée du Sud, à Taiwan et au Japon.

