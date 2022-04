Patty Mills: Ben Simmons peut être un as dans la poche arrière des Brooklyn Nets | Nouvelles de la NBA

Avec Kyrie Irving et Kevin Durant, les Brooklyn Nets ont deux rois du bois dur, mais à Ben Simmons, Patty Mills pense qu’ils ont un as qu’ils peuvent jouer.

Lors de l’affrontement du tournoi Play-In contre les Cleveland Cavaliers plus tôt dans la semaine, les Nets avaient besoin de performances massives d’Irving et de Durant pour s’assurer de la victoire. Contre une équipe des Boston Celtics verrouillée défensivement et puissante offensivement, en direct sur Sky Sports Arena à partir de 20h30 ce soirils pourraient bien avoir besoin de quelque chose de plus.

Mills, le compatriote de Simmons, pense que son compatriote australien peut apporter ce petit plus qui pourrait s’avérer décisif pour Brooklyn dans la série. La sélection All-Defensive à deux reprises pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse – en particulier à cette fin – et après qu’il a été révélé que Simmons travaille à un retour à un moment donné au cours de la série de premier tour, l’enthousiasme grandit parmi la base de fans des Nets qu’il pourrait avoir un impact significatif.

Le meneur de jeu vétéran Mills, qui entretient une relation de longue date avec Simmons après avoir vu grandir le triple All-Star sur et en dehors du terrain, partage cette conviction.

« Il fait tout ce qu’il peut pour pouvoir revenir sur le sol », a déclaré Mills Sky Sports NBA. « L’as dans notre poche arrière. Chaque fois qu’il viendra, ce sera une carte à jouer pour laquelle tout le monde sera excité et accueilli à bras ouverts parce que nous devenons très puissants avec cet as dans la poche arrière, mais à partir de maintenant nous vaquer à nos occupations et il fait tout ce qu’il peut. »

Comment s’est déroulé exactement le processus de récupération pour Simmons et qu’a fait l’équipe pour s’assurer qu’il s’intègre pleinement et qu’il puisse contribuer immédiatement ?

« Il y a évidemment de la rééducation et tout ce qu’il fait dans la salle de physio, la salle de traitement », a déclaré Mills. « Ensuite, sur le terrain aussi, le plan est en train d’être établi pour lui sur ce à quoi cela ressemble. Je pense que plus important encore, ce sont les conversations qu’il a sur l’endroit où il se voit dans l’équipe et les différentes parties du terrain, défensive et offensive fin.

« Je pense qu’il est très unique, et c’est ce qui nous rend très forts quand nous l’obtenons. Je pense que c’est un joueur unique, un QI élevé, une grande sensation pour le jeu, un excellent passeur et un joueur défensif incroyable qui peut garder n’importe qui, donc je pense pour de nombreuses raisons, il nous rendra meilleurs. »

Mills reconnaît la nécessité pour l’équipe de se verrouiller défensivement dans la série à venir et pense que l’identité de l’équipe à cette fin est de plus en plus proche d’être établie.

Mo Mooncey, spécialiste de Sky Sports HeatCheck, prédit que les Celtics battront les Nets au premier tour des séries éliminatoires – mais BJ Armstrong prévient que si Boston ne termine pas la série tôt, Kevin Durant remportera le match 7 pour Brooklyn



« Je pense que nous allons dans la bonne direction où nous essayons d’être identitaires », a-t-il ajouté. « La raison de la confiance est que nous avons montré à plusieurs reprises tout au long des matchs et tout au long d’un match individuel où nous essayons d’être, alors maintenant, il s’agit simplement d’enchaîner tout cela ensemble.

« Je pense que nous nous sommes également prouvés à quel point nous pouvons bien jouer en défense, à quel point nous pouvons jouer du côté offensif et déplacer le ballon, et évidemment la quantité de talent que nous avons là-bas. Maintenant, il s’agit juste de sortir et s’amuser et exécuter et jouer les uns avec les autres et je pense que c’est la partie amusante de ce groupe, cette équipe aussi et où nous essayons d’aller. »

