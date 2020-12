Le premier film «Wonder Woman», réalisé par Patty Jenkins, a été un changeur de jeu cinématographique qui a prouvé que les super-héros féminins étaient tout aussi puissants que les hommes. La nouvelle suite, « Wonder Woman 1984»(Attendu le 25 décembre), promet d’être un type de changement très différent: une fois positionné pour un box-office brut d’un milliard de dollars, il fera désormais ses débuts le même jour à la fois dans les salles et sur le service de streaming HBO Max , une priorité d’entreprise pour Warner Bros. et sa société mère AT&T. « Cela aurait été une nouvelle sur les femmes qui gagnaient autant d’argent au box-office cette année », a déclaré Jenkins, qui a regardé les plans de sortie de superproductions potentielles comme son film et le passage de « Mulan » (pour Disney) de Niki Caro après le la pandémie a forcé de nombreux théâtres à fermer. « Cependant, le plus important est que le film trouve son bon public, qui a soif de cette expérience. » Les fans affamés de tentpoles trouveront beaucoup à creuser avec «Wonder Woman 1984», qui se déroule des décennies après le premier «Wonder Woman». Nous sommes maintenant dans les années 1980, et la super-héroïne de Gal Gadot doit s’embrouiller avec Maxwell Lord (Pedro Pascal), un magnat captivant qui encourage l’avarice du monde, et Barbara Minerva (Kristen Wiig), une personne ringarde qui devient finalement Cheetah, la rivale de la bande dessinée de Wonder Woman. .

Bien que «Wonder Woman 1984» soit le premier de Warner Bros. ‘ gros blockbusters à s’incliner sur HBO Max, ce ne sera pas le dernier: le studio a récemment mis en colère ses cinéastes et partenaires de production en déchargeant l’intégralité de son ardoise 2021 vers le service de streaming naissant. (Certains titres sortiront jour et jour avec les théâtres.) Alors que Jenkins a fait sa paix avec «Wonder Woman 1984» faisant ses débuts à la maison, elle m’a dit dans une interview jeudi que son avenir avec la franchise dépendra de l’engagement du studio. une fois de plus à un modèle théâtral.

Ce sont des extraits édités de notre conversation. Une suite n’était pas garantie dans votre contrat pour le premier film. Quand avez-vous commencé à négocier pour cela, et était-ce une bataille pour obtenir ce que vous vouliez? Dès que «Wonder Woman» est sorti et qu’il a réussi, on a commencé à en parler, puis les négociations contractuelles ont été très difficiles et elles ont pris du temps. Mais si ce n’est pas moi après avoir fait «Wonder Woman», qui devrait recevoir un salaire égal? Je voulais être payé au moins autant que les gens qui ont moins bien réussi leurs premiers films de super-héros. Il a été rapporté que vous aviez gagné environ 8 ou 9 millions de dollars pour ce film, ce qui serait un record pour une cinéaste. Il se sent bien. C’est vraiment le cas. Le plus étrange à ce sujet est que vous ne pouvez même pas tout à fait comprendre l’argent, en tant que quelqu’un qui n’a jamais fait d’énormes sommes d’argent auparavant. Vraiment, j’étais tellement distrait avec Pourquoi ça devait être comme ça que je n’étais même pas capable de l’absorber.