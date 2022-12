Patty Jenkins s’exprime sur “Wonder Woman 3”: “Voici les faits”

Patty Jenkins clarifie les divergences sur les raisons pour lesquelles un “Wonder Woman 3” ne sera pas fait.

Le cinéaste s’est rendu sur les réseaux sociaux mercredi pour partager une déclaration concernant le film.

“Je ne suis pas du genre à parler de questions de carrière privées, mais je ne laisserai pas les inexactitudes se poursuivre. Voici les faits”, a commencé Jenkins dans sa déclaration.

Abordant la spéculation selon laquelle elle était la raison pour laquelle un troisième film “Wonder Woman” n’est pas en production, Jenkins a déclaré: “Je ne suis jamais parti.”

Elle a poursuivi: “J’étais prête à considérer tout ce qu’on me demandait. J’avais compris que je ne pouvais rien faire pour faire avancer quoi que ce soit à ce moment-là. DC est évidemment enterré dans les changements qu’ils doivent apporter, donc je comprends que ces décisions sont difficile en ce moment.”

Le nouveau chef de DC Studio, James Gunn, a répondu à Jenkins sur Twitter, appuyant sa déclaration.

“Je peux attester que tout Peter [Safran] et mes interactions avec vous n’étaient qu’agréables et professionnelles”, a-t-il écrit.

La semaine dernière, la nouvelle a été annoncée que Warner Bros. avait décidé de ne pas créer “Wonder Woman 3”. Dans sa déclaration, Jenkins a partagé qu’elle avait brièvement quitté le film “Star Wars” “Rogue Squadron”, dans le but de ne pas bloquer la production du prochain épisode de “Wonder Woman”.

“Lorsque je l’ai fait, Lucasfilm m’a demandé d’envisager de revenir à [“Rogue Squadron”] après [“Wonder Woman 3″], ce que j’ai été honoré de faire, alors j’ai accepté “, a poursuivi la déclaration de Jenkins. “Ils ont conclu un nouvel accord avec moi. En fait, j’y suis toujours et ce projet est en développement actif depuis. Je ne sais pas si cela arrivera ou non. Nous ne le faisons jamais tant que le processus de développement n’est pas terminé, mais j’attends avec impatience son potentiel.”

Jenkins, avec Lucasfilm, a annoncé “Rogue Squadron” fin 2020 et devait faire ses débuts en salles en 2023. Disney a supprimé le spin-off “Star Wars” de son calendrier de sortie en septembre.

Jenkins voulait garder l’envoi de “Wonder Woman” positif en ajoutant : “Je ne veux pas que ce qui a été un beau voyage avec WW atterrisse sur une note négative.”

Le cinéaste a poursuivi: “J’ai adoré et j’ai été tellement honoré d’être la personne qui a pu faire ces deux derniers films” Wonder Woman “. C’est un personnage incroyable.”

Jenkins a mentionné Lynda Carter, qui a dépeint le super-héros dans la série télévisée des années 1970 et est apparue dans “Wonder Woman 1984”.

“Marcher côte à côte avec Lynda Carter, une légende absolue et un phare de bonté et de lumière, a été un plaisir. J’ai tellement appris d’elle et je la chérirai toujours comme une amie et un mentor”, a-t-elle écrit.

Jenkins a également rendu hommage à Gal Gadot en écrivant : “Par où commencer ? Gal est le plus beau cadeau que j’ai reçu dans tout ce voyage. Une amie chérie, une source d’inspiration et une sœur.”

Gadot a joué le rôle principal dans “Wonder Woman” en 2017 et dans “Wonder Woman 1984” en 2020.