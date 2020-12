La date de sortie en salles du film Warner Bros. a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et devrait maintenant être diffusée sur HBO Max et dans certaines salles le 25 décembre (Comme CNN, HBO Max fait partie de WarnerMedia ).

Warner Bros. a annoncé la semaine dernière qu’il mettrait toute la gamme de films 2021 du studio à la disposition des abonnés de HBO Max sans frais supplémentaires. Le réalisateur de « Tenet » Christopher Nolan, qui a une longue histoire de travail avec Warner Bros., a critiqué cette décision dans une interview avec The Hollywood Reporter publiée mardi.

« Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming », a déclaré Nolan.

« Je suis d’accord avec Chris. Je ne pense pas que ce soit génial pour l’avenir du cinéma lorsque Covid sera décédé », a déclaré Jenkins à CNN dans une interview mardi après-midi. « Cependant, notre film était différent. Il a été présenté d’une manière très différente, c’est-à-dire que nous sommes au plus fort de la pandémie en ce moment et que les gens souffrent et luttent vraiment et que les choix sont de s’asseoir sur notre film et d’attendre ou de Publiez-le. »