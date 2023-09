Patty Halajian parlera des tenants et des aboutissants de la conception des costumes lors de l’émission Huntley – Shaw Local

HUNTLEY – Dans un nouvel épisode de l’émission de radio et du podcast « It’s Showtime with Rikki Lee », l’animatrice Rikki Lee Travolta s’assoit avec la célèbre costumière de théâtre Patty Halajian pour une discussion sur ce qui se passe dans l’art de la conception de costumes et le processus de travail avec une équipe de production pour créer la vision du réalisateur.

Le monde du théâtre implique des personnes aux talents très divers qui se réunissent pour créer de l’art ; L’une des choses les plus importantes dans une production scénique, un film ou une émission de télévision est le costume, indique un communiqué de presse. Ce que portent les personnages fait partie de l’histoire, de la caractérisation. La manière dont ces costumes sont réalisés – soit en les cousant, soit en les achetant ou en les louant – relève du travail du costumier.

Halajian a travaillé comme costumière et dans d’autres fonctions de garde-robe pour des institutions telles que le Marriott Theatre, le Skokie Theatre, le Music Theatre Works, le Citadel Theatre, le College of Lake County, la Freemont Street Theatre Company, le Schaumburg Nutcracker Ballet, le St. James Theatre, Big Deal. Productions, Highland Park Players et de nombreuses écoles secondaires de la région de Chicago. Certaines des stars célèbres qu’elle a contribué à rendre magnifiques incluent Diana Ross, Penn & Teller, Natalie Cole, Meat Loaf, Smokey Robinson, Red Hot Chili Peppers, Muse et The Chippendales Dancers, indique le communiqué.

L’émission sera diffusée à 15 heures le vendredi 29 septembre sur 101,5 FM WHRU depuis Huntley. On peut le diffuser en temps réel sur www.HuntleyRadio.com.

L’épisode est déjà disponible en podcast sur Pomme, iHeartRadio, Spotify, Google, Amazone et toutes les autres grandes plateformes de podcast.

« It’s Showtime with Rikki Lee » offre un regard révélateur sur le monde du divertissement, indique le communiqué. L’émission hebdomadaire présente des invités représentant le meilleur du cinéma, de la télévision, de la scène, de la musique et de la littérature.