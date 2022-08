Pattrakorn Tungsupakul sur “Treize vies” et le sauvetage

Lorsque Ron Howard a entrepris de raconter l’histoire du sauvetage dramatique en 2018 d’une jeune équipe de football d’une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande, il savait qu’il devrait se débattre avec la photographie sous-marine, des hordes de figurants et une poignée de protagonistes hargneux sous la forme des plongeurs britanniques qui ont réussi à sauver les garçons grâce à des méthodes extraordinaires. Mais il savait aussi qu’en tant que réalisateur américain s’attaquant à une histoire spécifiquement thaïlandaise, l’authenticité serait cruciale – et que tout écart par rapport à la vraisemblance se ferait à ses risques et périls.

Alors pour le nouveau film, «Treize vies“, qui fait ses débuts vendredi le Première vidéoHoward et son partenaire de production, Brian Grazer, ont embauché le directeur de la photographie thaïlandais Sayombhu Mukdeeprom (“Call Me by Your Name”), ont employé les producteurs Raymond Phathanavirangoon et Vorakorn Ruetaivanichkul, et se sont appuyés sur des acteurs de la région pour lui servir de guides.

L’un de ces acteurs à qui Howard a fait confiance était l’homme de 33 ans Pattrakorn Tungsupakul, une petite star de la télévision du nord de la Thaïlande qui joue Buahom, une mère célibataire obligée d’attendre impuissante à l’entrée de la grotte pendant 17 jours atroces. Timide et effrayée pour son fils, le personnage de Tungsupakul est le centre émotionnel du film.