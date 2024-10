Patton Oswalt de Ratatouille est séduit par la vraie création motorisée de Remy

Patton Oswalt, la voix de Rémy dans Ratatouille, a exprimé son enthousiasme face à une recréation motorisée du personnage. Réalisé par Brad Bird, le film Pixar, oscarisé en 2007, suit un rat nommé Rémy, qui rêve de devenir chef dans un prestigieux restaurant parisien. Avec l’aide d’un jeune homme nommé Linguini, Rémy contrôle secrètement sa cuisine en tirant sur ses cheveux – un détail qui est devenu l’inspiration derrière cette création innovante et adorable.









La vidéo virale, postée par l’utilisateur de TikTok @shebuildsrobotsmontre la construction méticuleuse d’un Remy motorisé conçu pour s’asseoir sur la tête de quelqu’un et imiter la mécanique de l’arrachage de cheveux vue dans Ratatouille. La créatrice a partagé les détails de son processus, expliquant qu’elle a utilisé l’impression 3D et des servomoteurs pour donner vie à Rémy. Découvrez-le ci-dessous :

« Je voulais faire Rémy de Ratatouille pour Halloween, mais motorisé pour vraiment tirer les cheveux« , a-t-elle expliqué dans la vidéo. « J’ai imprimé en 3D un rat avec de l’espace pour contenir deux sous-micro-servomoteurs. Ensuite, j’ai codé les bras pour qu’ils bougent de manière aléatoire. Afin de ne pas me scalper, j’ai d’abord fait un test de fil« .





Lorsqu’Oswalt a vu sa création, il a exprimé son enthousiasme sur X/Twitter, en écrivant : « Oh mon Dieu WOW, tu te moques de moi« . Consultez son message ci-dessous :





Ce que cela signifie pour les costumes infusés de technologie

La réaction d’Oswalt nous rappelle à quel point Ratatouille continue d’inspirer la créativité bien au-delà de sa sortie. Le Rémy motorisé célèbre le thème central du film : que le talent et l’ingéniosité peuvent venir d’endroits inattendus – et souligne comment la technologie redéfinit ce qui est possible dans le cosplay. Des projets comme celui-ci brouillent la frontière entre l’art créé par les fans et l’ingénierie, élevant ainsi la norme en matière de conception de costumes interactifs.





Déjà, les reconstitutions de cosplay de personnages de films et de séries télévisées sont devenues encore plus impressionnantes ces dernières années, mais en combinant la robotique et la narration, les créateurs trouvent de nouvelles façons de donner vie aux moments cinématographiques. La réponse d’Oswalt souligne l’impact significatif de ces projets, démontrant comment les efforts menés par les fans peuvent trouver un écho au-delà des communautés de niche, gagnant la reconnaissance des créateurs originaux et suscitant un engagement plus large. Cette tendance montre comment la technologie peut transformer la visualisation passive en une expérience interactive.

Notre avis : Ratatouille aux saveurs du monde réel





Le Remy motorisé capture non seulement l’essence ludique de Ratatouille mais illustre également comment l’influence du cinéma s’étend au-delà de l’écran. La conception inventive du projet témoigne de l’intersection croissante de la technologie, de la créativité et du fandom. Il s’agit également d’un hommage approprié au message du film selon lequel n’importe qui peut créer quelque chose d’extraordinaire.

La réaction sincère d’Oswalt ajoute une couche supplémentaire de sincérité, nous rappelant que même des années après sa sortie initiale, Ratatouille continue d’inspirer le public avec de nouvelles formes d’expression artistique. Alors que les fans repoussent les limites de ce qui est possible en matière de cosplay et d’autres activités créatives, il est évident que le charme de la narration s’épanouira de manière inattendue et délicieuse.

Source: @shebuildsrobots/TikTok

