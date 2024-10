Patton Oswalt de Ratatouille a laissé tomber une réponse en trois mots après avoir vu une vidéo de Remy motorisé construit par un fan pour un costume d’Halloween

Halloween est une période tellement amusante de l’année et j’adore voir tous les costumes créatifs que les gens partagent sur Internet. Si vous ne savez pas comment vous habiller, Films Pixar peut servir d’inspiration et de point de départ. Personnellement, j’ai toujours l’impression qu’Halloween est un concours pour voir qui a le costume le plus créatif. Après avoir vu la vidéo d’un fan d’elle Ratatouille costume, Patton Oswalt et moi pouvons confirmer qu’elle a déjà gagné.

j’en ai vu beaucoup Ratatouille costumes de mon époque, et généralement, c’est un bon choix pour les couples célébrant des vacances effrayantes. Une personne est généralement habillée en rat, assise sur les épaules de l’autre personne alors qu’elle porte une toque de chef. Cependant, un utilisateur d’Instagram ( @shebuildsrobots ) a époustouflé tout le monde lorsqu’elle a publié une bobine montrant comment elle a utilisé son diplôme d’ingénieur pour créer un robot motorisé réaliste, Rémy.

Dans la vidéo ci-dessous, elle explique étape par étape comment elle a créé puis codé le petit rat, et j’aurais aimé avoir ce niveau de dévouement pour mes costumes d’Halloween :

C’est peut-être le meilleur costume d’Halloween que j’ai jamais vu, et je me demande pourquoi Disney ne l’a pas encore embauchée pour les aider. faire revivre la magie de Ratatouille dans les parcs .

Ce Un classique sous-estimé de Pixar est plein de moments emblématiques, et c’est à mon avis l’un des meilleurs films du studio. C’est de loin ma préférée, et je ne pourrais donc pas être plus heureux que cette vidéo soit apparue dans mon flux. Honnêtement, je suis à court de mots, alors je vais simplement laisser ce commentaire Instagram de Rémy le Rat lui-même, Patton Oswalt, dire ce que nous pensons tous :

Ce. Est. BRILLANT.

Imaginez la voix animée d’une génération commentant votre costume d’Halloween ! C’est incroyable et elle mérite tellement les éloges d’Oswalt.

Rémy était le personnage parfait à reproduire, et étant donné sa petite taille, le faire tirer légèrement ses cheveux est quelque chose de plus Ratatouille les costumes manquent (si c’est juste une personne singulière). Où était cette fille quand Ratatouille le Tik Tok Musica je Est-ce que ça se passait pendant Covid ? Tu parles d’un élément manquant !

J’adore ça La vie secrète des animaux de compagnie L’acteur aime toujours son alter ego rongeur autant que ses fans. Même si j’aimerais plus de contenu Remy, il ne semble pas qu’Oswalt ou les créateurs originaux se dirigent vers le direction d’une suite ou un action réelle Ratatouille remake de sitôt. Pourquoi jouer avec la perfection ?

Pour l’instant, je vais devoir me contenter d’un contenu de fan génial comme celui-ci, et honnêtement, je ne me plains pas. La seule personne qui pourrait éventuellement surpasser ce costume robotique de Rémy est la reine d’Halloween elle-même, Heidi Klum. Mais pour ce faire, elle devrait entraîner un rat vivant à s’asseoir sous un chapeau et à lui tirer les cheveux. Elle est j’ai réalisé des costumes fous donc je ne lui laisserais pas passer ça.