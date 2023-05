Pattison se met au diapason du développement dans le quartier Mission de Kelowna

Un nouvel immeuble commercial/résidentiel de six étages est proposé pour le quartier Mission de Kelowna.

Les documents soumis par Jim Pattison Developments à l’hôtel de ville ce mois-ci montrent que le projet est prévu pour le 3805 Lakeshore Road, au coin de Cook Road.

Cet emplacement abrite actuellement 103.1 Beach Radio, 104.9 The Lizard et Kelowna 10, qui appartiennent à Pattison Media.

« Le bâtiment proposé devrait devenir le point central du centre du village de Cook Truswell, créant un fort sentiment d’appartenance tout en tenant compte de la zone humide adjacente », indiquent les documents.

Le développement est confiné à une petite portion du côté pour assurer la préservation de la zone humide.

Un grand espace d’agrément est inclus au troisième étage, ainsi que des patios privés et un espace d’agrément sur le toit au-dessus du stationnement.

Le projet prévoit également un programme d’autopartage, qui sera offert par Jim Pattison Lease, pour compenser les réductions de stationnement recherchées dans la demande.

Le programme prendrait les réservations et les paiements via une application disponible pour les locataires de l’immeuble et le grand public.

« Jim Pattison Lease considère cette opportunité de Kelowna Carshare comme un tremplin vers une opportunité beaucoup plus large de développer et de développer un tout nouveau secteur d’activité pour leur entreprise », selon les documents.

